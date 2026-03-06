Erfaren mjukvaruutvecklare inom C++ mot hårdvara
2026-03-06
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Eskilstuna
, Örebro
, Västerås
, Enköping
Vill du arbeta som mjukvaruutvecklare med fokus på modern C++ och bidra till lösningar som verkligen gör skillnad? Hos Combitech i Arboga, Örebro och Västerås blir du en viktig del av avancerade projekt där du utvecklar hårdvarunära backend- och embeddedfunktioner direkt kopplade till elektronik och mätinstrument. Här får du fördjupa dig i C++-utveckling och skapa robusta, högpresterande system i en modern labbmiljö tillsammans med ett engagerat team.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner. Som en del av vårt team får du bidra till ett bättre och säkrare samhälle genom tekniska lösningar där prestanda, kvalitet och robusthet är avgörande.
I denna roll arbetar du med hårdvarunära mjukvaruutveckling där modern C++ möter elektronik, signaler och mätsystem, och du skriver kod som kommunicerar direkt med instrument och ger tydliga resultat i labbet. Du arbetar nära elektronikingenjörer, test och andra utvecklare i en miljö som präglas av laganda, prestigelöshet och stark gemenskap. Hos oss får du utvecklas långsiktigt genom både praktiska uppdrag och satsningar på kompetensutveckling som Combitech GROW, samtidigt som du får utrymme att vara nyfiken, bidra till förbättringar och utveckla lösningar som håller över tid.
Vad rollen innebär
I rollen arbetar du med att implementera, optimera och underhålla C++-kod för instrumentkommunikation och elektroniknära integration. Du utvecklar drivrutiner, protokoll, API:er och backendkomponenter för mätsystem och du arbetar i labb tillsammans med elektronikingenjörer för att felsöka, verifiera och integrera mjukvara med riggar och mätuppställningar.
Rollen omfattar både nyutveckling och förvaltning av befintliga lösningar, och du medverkar i allt från dokumentation och test till validering, versionshantering och förbättringsarbete. Genom ditt arbete höjer du prestanda, robusthet och kvalitet i våra hårdvarunära kodbaser och är en viktig del av ett erfaret och engagerat team.
Rollen kräver att du arbetar on-site hos kund, där distansarbete endast förekommer undantagsvis. Bor du i Eskilstuna, Kungsör eller Köping och har möjlighet att pendla till Arboga, Örebro eller Enköping kan detta vara en perfekt roll för dig.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och trivs med att arbeta nära hårdvara där både detaljer och helhet spelar roll. Du är kommunikativ och samarbetar väl i tvärfunktionella team och du arbetar strukturerat med problemlösning, dokumentation och kvalitetssäkring.
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen inom datateknik, mjukvaruutveckling eller motsvarande, och har minst 3-5 års erfarenhet. Du är van att arbeta med modern C++ i backend-, embedded- eller instrumentnära utveckling och känner dig trygg i både labb- och testmiljöer. Att felsöka i elektroniknära sammanhang och arbeta med integration mellan mjukvara och mätinstrument är något du behärskar väl. För att trivas i rollen behöver du också uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Kontaktperson: Johannes Svensson +46 734466524
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
