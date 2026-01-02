Erfaren miljöledare till Veidekke Anläggning Väst
2026-01-02
Vår verksamhet i västra Sverige söker en Miljöledare till våra samhällsutvecklande och inspirerande projekt. Veidekke jobbar efter värderingarna profesjonell, redelig, entusiastisk och grensesprengende. Med dessa värdeord som grund skapar vi ett värdeskapande samspel. Vi förbättrar, tänker nytt och stort - skapar och utvecklar. Vi hittar kreativa lösningar som gynnar alla. Vi bygger ett nyttigt och eftersträvansvärt samhälle, tillsammans.Dina arbetsuppgifter
Miljöledare på Veidekke innefattar många varierande arbetsuppgifter i alla skeden av projekt från anbud, projektering och utförande i samarbete med flera olika delar av organisationen. Du är ett stöd till projekten med avseende på förorenad mark, masshantering, biotopskydd och vattenverksamhet. Du sköter kontakt och korrespondens inom projekten med handläggare på myndighetssidan gällande tillstånd och förorenad mark. Du är fysiskt närvarande i projekten med ex provtagningar och miljöskyddsronderKvalifikationer
Vi söker dig som:
• har en miljövetenskaplig utbildning eller en utbildning inom geologi
• har en teoretisk bakgrund inom miljö och vill tillämpa dina kunskaper praktiskt
• innehar B-körkort
Meriterande:
• minst 3 års erfarenhet av arbete inom förorenad mark och tillståndsarbete
• erfarenhet att skriva sammanfattande PM som underlag för myndighetskontakt
Du kommer att ingå i vår grupp av erfarna miljöledare och det finns goda möjligheter att växa in i rollen. Personlig lämplighet väger tungt.Dina personliga egenskaper
Du gillar människor och har ett eget driv men är inte rädd för att be om hjälp och ta kontakt med dina kollegor inom organisationen. Du är flexibel och lösningsorienterad person. Vidare är du lyhörd, brinner för ditt ämnesområde och kan förmedla din disciplin på ett lättförståeligt sätt till kollegor som arbetar inom helt andra ämnesområden. Arbetet är omväxlande med mycket eget ansvar, det är viktigt att du kan organisera och prioritera. Du delar våra värderingar och vill vara med och förbättra och utveckla.
Skicka din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jimmy Eriksson på Sibe Construction på 0706-691988 så besvarar jag era frågor! Så ansöker du
