Erfaren Miljökonsult sökes till Envigo i Norrköping
Eiss Rekrytering & Search AB / Hälsoskyddsjobb / Norrköping Visa alla hälsoskyddsjobb i Norrköping
2026-03-09
Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!
Vill du arbeta med samhällsviktiga miljöprojekt och utvecklas vidare i rollen som miljökonsult? Envigo växer och erbjuder nu flera attraktiva tjänster för erfarna miljökonsulter som vill fördjupa sin kompetens och arbeta i varierande uppdrag med verklig påverkan. Hos oss får du möjlighet att ta dig an spännande miljöprojekt över hela Sverige - projekt som bidrar till en mer hållbar framtid.
Din roll
Nu erbjuder vi flera attraktiva tjänster hos oss på Envigo där vi ger dig möjligheten att fördjupa dig inom miljöområdet. Du kommer att arbeta med omväxlande och spännande miljöprojekt för våra kunder och uppdragen varierar i omfattning och komplexitet, där du har en viktig uppgift att skapa struktur, trygghet och efterlevnad för våra kunder.
Våra kunder finns över hela Sverige och vi erbjuder konsulttjänster inom ett brett spann: så som tillståndsärenden (sol, vind, industri, täkt- och återvinningsverksamheter), MKB, provtagningar, MIFO-utredningar, miljörapportering, periodiska besiktningar och kontrollprogram.
Du får en omväxlande och intressant roll där du kommunicerar och håller samråd med myndigheter och särskilt berörda, deltar på kundmöten och markägarmöten. För rätt person så finns det möjlighet till mer ansvar och en mer ledande befattning.
Om dig
Vi söker dig som brinner för miljöfrågor och har god erfarenhet av miljökonsultrollen och trivs med kommunikation både skriftligt och muntligt.
Vidare ser vi att du harrelevant högskole- eller universitetsutbildning såsom miljövetare, biolog, geohydrolog eller inom annat relaterat område.
Du har erfarenhet av arbete inom miljöområdet och goda kunskaper om miljölagstiftning och regelverk.
Som person gillar du att både arbeta självständigt såväl som i team. du är analytisk, noggrann och har en förmåga att se helheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet som uppdragsledande inom tillståndsärenden (specifikt miljöbedömning), men även strategiska miljöbedömningar och förorenade områden.
Varför välja Envigo
Hos Envigo AB bidrar du till utveckling inom miljöområdet som gör verklig skillnad! Många upplever jobbet som extra motiverande eftersom arbetsinsatsen stödjer samhällsviktiga framsteg.
Stabil och professionell arbetsmiljö
Företaget verkar i en reglerad och kvalitetsdriven bransch, vilket ger tydliga processer, struktur och höga standarder. Det skapar trygghet, ordning och goda förutsättningar att göra ett bra jobb.
Utvecklingsmöjligheter och specialisering
Vi erbjuder möjlighet att bygga spetskompetens inom ditt område och intresseinriktning. För rätt person finns chans att växa både i ansvar och kunskap över tid.
Vi önskar tillsätta tjänsten efter överenskommelse. Tjänstens placering är på vårt huvudkontor i Norrköping. Möjlighet till hybridarbete erbjuds. Välkommen till oss!
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Johanna Andersson på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Envigo.
Sista ansökningsdag är den 8 mars. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
Johanna Andersson Häroldjohanna.andersson@eissrekrytering.se
0702-726266
EISS Rekrytering & Search
