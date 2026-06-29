Erfaren miljökonsult inriktning naturmiljö
Norconsult Sverige AB / Hälsoskyddsjobb / Stockholm Visa alla hälsoskyddsjobb i Stockholm
2026-06-29
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Vill du kombinera fältinventering med uppdragsledning i komplexa och samhällsviktiga projekt? Norconsult söker nu en erfaren miljökonsult med inriktning naturmiljö till vårt team i Stockholm.
Till vår grupp för MKB, tillstånd och naturmiljö söker vi en uppdragsledare med erfarenhet av naturvärdesinventeringar och artinventeringar. Du kommer att arbeta i uppdrag för kommuner, myndigheter och privata aktörer och bidra i hela processen – från planering till genomförande och rapportering samt uppföljning.
Hos oss får du möjlighet att anpassa din roll utifrån din kompetens, exempelvis genom att kombinera uppdragsledning med specialistarbete inom en artgrupp eller analys. Gruppen arbetar i dagsläget med både generella naturvärdesinventeringar och riktade artinventeringar, exempelvis mot fladdermus.
Vi på Norconsult erbjuder dig chansen att arbeta med hållbara, varierande och samhällsnyttiga uppdrag som gör skillnad. Hos oss hittar du en inkluderande arbetsplats där lösningsorienterade samarbeten med kollegor står i fokus. Samarbetena sker inom avdelningen, mellan kontoren inom Sverige men även över landsgränserna som exempelvis Norge. Vi tror på att man ska ha kul på jobbet!
Exempel på arbetsuppgifter
Uppdragsledning och kundkontakt
Naturvärdesinventeringar enligt SS 199000:2023
Artinventeringar (t.ex. fladdermöss, fåglar, groddjur)
Artskyddsutredningar
GIS-analyser och naturmiljöbedömningar
Rådgivning kopplad till naturvärden och åtgärder
I vår arbetsgrupp kommer du att arbeta som uppdragsledare och handläggare i stora som små projekt. Beroende på din kompetens och intresse finns det möjlighet att samordna och uppdragsleda andra uppdrag inom miljö- och naturområdet.
På Norconsult värdesätter vi en inkluderande och stödjande arbetsmiljö där varje medarbetare kan växa och utvecklas. Vi tror på öppen kommunikation, samarbete och att främja en balans mellan arbete och privatliv. Vårt team består av passionerade och engagerade individer som arbetar tillsammans för att skapa hållbara lösningar för framtiden. Vi uppmuntrar innovation och kreativitet och strävar efter att vara ledande inom vårt område.
Möjlighet finns även att vara stationerad på något av våra andra kontor i Uppsala, Västerås och Karlstad.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker dig som är både fältnära och trygg i rollen som uppdragsledare. Du arbetar strukturerat, är självgående och trivs i dialog med kunder och kollegor. Dina ansvarsområden inkluderar uppdragsledning, samordning med kunder, fältinventeringar och rapportskrivning. I denna roll ingår även olika former av analyser och rådgivning.
För att lyckas i rollen behöver du:
Minst 5 års erfarenhet av naturvärdesinventeringar (SS 199000:2023)
Erfarenhet av uppdragsledning
Högskoleexamen inom relevant område
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi ser det även som meriterande med:
Fördjupade kunskaper inom någon artgrupp, exempelvis:
kärlväxter, insekter, groddjur, kryptogamer, svampar och/eller fladdermöss.
Erfarenhet av GIS-analys såsom habitatsnätverksanalys eller liknande
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7 200 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med dina blivande ledare:
Daniel Öman | LinkedIn
Johan Ahlinder | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Urvalsfasen startar under vecka 33.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Fleminggatan 7 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm - Fleminggatan Kontakt
Contact
Johan Ahlinder Johan.Ahlinder@norconsult.com 702468765 Jobbnummer
9984237