Erfaren miljökonsult inom miljötillstånd/MKB (Göteborg/Halmstad)
Afry AB / Hälsoskyddsjobb / Göteborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Göteborg
2025-11-10
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-11-10Beskrivning av jobbet
Inom affärsområde Environment erbjuder AFRY kvalificerade konsulttjänster inom miljö, hållbarhet och förorenade områden. I Göteborg/Halmstad har AFRY i dagsläget fyra sektioner som arbetar med anmälnings- och tillståndsärenden, vatten- och luftutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar, miljöutredningar, miljötekniska markundersökningar, miljökontroller, riskbedömningar, hållbarhet, revision, miljöledning och kvalitetsledning. Våra kunder finns både inom den privata såväl som den kommunala och statliga sektorn.
Som erfaren miljökonsult kan dina uppdrag variera och handla om allt från vindkraft, solkraft, industrier och olika vattenverksamheter till infrastrukturprojekt inom järnväg och väg samt miljöbedömningar i planärenden. Du får möjlighet att delta i olika uppdrag både lokalt, regionalt och nationellt. Vi låter dig ta ett stort eget ansvar och du får gärna axla projektledarrollen, ha kundkontakter och vid intresse även arbeta med internationella uppdrag. Har du en särskild specialistkompetens finns möjlighet att delta i utvecklingen av vårt tjänsteutbud.
Efterfrågan på konsulter inom tillståndsärenden för industrier är särskilt stor och vi söker därför särskilt dig som vill komplettera och utöka vårt erbjudande inom detta område.
AFRY har en stor samlad grupp av miljökonsulter som samarbetar över hela landet och ser till att kvalitetssäkra uppdragen samt utbyta viktiga kunskaper, erfarenheter, stötta varandra och bevaka branschens utveckling tillsammans.Kvalifikationer
För att lyckas bra och trivas i din roll som miljökonsult söker vi dig som har:
högskole- eller civilingenjörsexamen inom miljövetenskap, miljöteknik, hållbar utveckling eller liknande,
minst tre års yrkeslivserfarenhet inom miljöområdet,
god kännedom om tillståndsprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar,
mycket god förmåga att skriftligen och muntligen presentera utredningar och resultat,
ett analytiskt och strategiskt tänkesätt med god förmåga att se möjligheter och lösningar som adderar värde till våra kunder,
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift,
B-körkort
Det är meriterande, men inte ett krav, om du har några års erfarenhet av att:
arbeta som projektledare eller uppdragsledare,
arbeta som miljökonsult, miljöansvarig vid ett företag eller vid myndighet,
arbeta med kunder och andra intressenter för att diskutera och presentera uppdrag och ge rekommendationer.
På AFRY lever vi efter våra värdeord: "Brave - Devoted - Team players" vilket även säger mycket om vem vi söker! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi värdesätter engagemang, flexibilitet och din förmåga att samarbeta med andra.
Ytterligare information
AFRY erbjuder en arbetsplats och ett team som kan beskrivas som professionella, affärsmässiga och som har roligt och utmanar sig själva och varandra.
AFRY rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare. Vi vet att medarbetare som trivs och mår bra, både fysiskt som psykiskt, är en framgångsfaktor för att skapa hållbara arbetsplatser och team. Därför fokuserar vi på säker arbetsmiljö, stark teamkänsla och balans mellan arbete och fritid. Vi vill att du ska ha en vardag som fungerar och förespråkar därför en hög flexibilitet av arbetsdagens utformande.
Genom vår sociala verksamhet Club AFRY främjar vi vår kultur som bygger på passion och lagspel. Vi erbjuder roliga fritidsaktiviteter tillsammans med våra härliga kollegor lokalt eller nationellt. Vårt arbete med mångfald och jämställdhet är ständigt pågående. En mix av konsulter, personligheter och bakgrunder gör oss starkare, mer kreativa och framgångsrika på marknaden och som arbetsgivare.
AFRYs vision är Making Future och vi hoppas att du vill utforska din potentiella framtid i vårt team.
Nu har vi beskrivit den vi söker och har du några som helst frågor om rollen eller om AFRY som arbetsgivare är du varmt välkommen att höra av dig.
För den här tjänsten söker vi konsulter till både Halmstad och Göteborg och vi är tacksamma om du anger vilken ort du söker för i ansökan.
Sista ansökningsdag är den 12 oktober 2025. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Kontaktuppgifter för frågor:
Andrea Rutgersson, Sektionschef
• 46 10 505 03 31andrea.rutgersson@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
