Erfaren miljökonsult inom miljötillstånd/MKB

Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-01-26Beskrivning av jobbet
AFRY erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom miljö, hållbarhet och förorenade områden. Inom AFRY finns i dagsläget ett flertal sektioner som arbetar med anmälnings- och tillståndsärenden, vatten- och luftutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar, miljöutredningar, miljötekniska markundersökningar, miljökontroller, riskbedömningar, hållbarhet, revision, miljöledning och kvalitetsledning. Våra kunder finns både inom den privata såväl som den kommunala och statliga sektorn.
Som erfaren miljökonsult kan dina uppdrag variera och handla om allt från vindkraft, solkraft, industrier och olika vattenverksamheter till infrastrukturprojekt inom järnväg och väg samt miljöbedömningar i planärenden. Du får möjlighet att delta i olika uppdrag både lokalt, regionalt och nationellt. Vi låter dig ta ett stort eget ansvar och du får gärna axla projektledarrollen, ha kundkontakter och vid intresse även arbeta med internationella uppdrag. Har du en särskild specialistkompetens finns möjlighet att delta i utvecklingen av vårt tjänsteutbud.
Efterfrågan på konsulter inom tillståndsärenden för industrier är särskilt stor och vi söker därför särskilt dig som vill komplettera och utöka vårt erbjudande inom detta område.
AFRY har en stor samlad grupp av miljökonsulter som samarbetar över hela landet och ser till att kvalitetssäkra uppdragen samt utbyta viktiga kunskaper, erfarenheter, stötta varandra och bevaka branschens utveckling tillsammans.Kvalifikationer
För att lyckas bra och trivas i din roll som miljökonsult söker vi dig som har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen inom miljövetenskap, miljöteknik, hållbar utveckling eller liknande
Minst tre års yrkeslivserfarenhet inom miljöområdet
God kännedom om tillståndsprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar
Mycket god förmåga att skriftligen och muntligen presentera utredningar och resultat
Ett analytiskt och strategiskt tänkesätt med god förmåga att se möjligheter och lösningar som adderar värde till våra kunder
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande, men inte ett krav, om du har några års erfarenhet av att:
Arbeta som projektledare eller uppdragsledare,
Arbeta som miljökonsult, miljöansvarig vid ett företag eller vid myndighet
Arbeta med kunder och andra intressenter för att diskutera och presentera uppdrag och ge rekommendationer
På AFRY lever vi efter våra värdeord: "Brave - Devoted - Team players" vilket även säger mycket om vem vi söker! Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi värdesätter engagemang, flexibilitet och din förmåga att samarbeta med andra.
Ytterligare information
AFRY erbjuder dig spännande och utmanande arbetsuppgifter anpassade efter din erfarenhet och dina utvecklingsmål. Vår arbetskultur är inkluderande och prestigelös. Vi är ett ambitiöst och stöttande team bestående av en mix juniora, mediora och seniora konsulter som gärna välkomnar fler kollegor.
Vi erbjuder flexibla lösningar där du kan kombinera ditt arbete mellan hemmet och kontoret.
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 26 februari 2026. Ansökningar hanteras löpande.
Placeringsort: Kiruna
Kontaktperson för frågor
Charlotte Mattsby, Service Area Managercharlotte.mattsby@afry.com
010-5051081
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
