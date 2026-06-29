Erfaren miljökonsult i Stockholm
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2026-06-29
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Erfaren miljökonsult inom förorenade områden i Stockholm
Viken Miljökonsult AB utökar med två erfarna miljökonsulter inom förorenade områden till sin verksamhet i Stockholm.
Om rollen
Viken Miljökonsult arbetar bland annat med naturvårdsverksfinansierade projekt i olika faser och stora exploateringsprojekt avseende hantering och efterbehandling av förorenad mark. I dagsläget arbetar företaget med miljöfrågor i flera långa avtal både mot offentliga beställare och privata aktörer. Arbetet innefattar bland annat utredningar åt offentliga beställare, större exploateringsprojekt i Stockholmsområdet samt uppdrag åt privata aktörer och verksamheter i hela Sverige.
Som miljökonsult på Viken kommer du att ingå i ett team som fokuserar på förorenade områden inom mark, vatten, sediment och berg samt relaterade miljötjänster. Rollen innefattar både handläggning och uppdragsledning kombinerat med möjlighet till fältarbete. Exempel på uppdrag är miljötekniska markundersökningar inklusive provtagning, riskbedömningar, åtgärdsutredningar och miljöstöd vid efterbehandling av förorenade områden.
Vi söker dig som vill kombinera kvalificerat konsultarbete med viss del praktiskt fältarbete och som har drivkraft att vara med och utveckla en växande verksamhet tillsammans med erfarna konsulter. Viken är en mindre, kompakt och effektiv verksamhet där beslutsvägarna är korta och där din möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling är stor.
Rollen kommer utifrån dina förkunskaper och din utveckling i företaget att omfatta kontakter med kunder, medarbetare, intressenter och tillsynsmyndigheter. Arbetet omfattar handläggning, uppdragsledning samt möjlighet till provtagning av jord, vatten, sediment och andra relevanta material. Allt sker i en utvecklingstakt och omgivning där du kan känna dig trygg.
Tjänsten är placerad i Stockholm och är en hybridtjänst.
Din bakgrund
Förutom ett stort intresse för miljöfrågor ser vi att du har relevant naturvetenskaplig utbildning på högskole- eller universitetsnivå inom geologi, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller motsvarande. Exempelvis kan du ha en utbildningsbakgrund som civilingenjör inom miljö och vatten eller motsvarande inriktning.
Du har flerårig erfarenhet inom förorenade områden, behärskar professionell svenska i tal och skrift, har normal datorvana (MS Office) samt innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av uppdragsledning inom förorenade områden.
Vi ser också att du är engagerad, lösningsorienterad, strukturerad, flexibel, samarbetsorienterad och prestigelös i ditt arbete. Eftersom kommunikation är centralt i rollen, både internt och externt, är det viktigt att du kan skapa förtroende i dialogen med kunder, kollegor, intressenter och myndigheter. Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Relevant naturvetenskaplig utbildning inom geologi, markvetenskap, geovetenskap, miljövetenskap eller motsvarande
Flerårig erfarenhet inom förorenade områden
Normal datorvana, MS Office
Professionell svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av uppdragsledning, fältarbete och handläggning inom förorenade områden
Erfarenhet av riskbedömningar, åtgärdsutredningar och efterbehandling av förorenade områden
Certifiering för provtagning av jord, grundvatten, ytvatten och sediment
Vad vi erbjuder
Viken Miljökonsult utgörs av ett team om snart 19 passionerade medarbetare som tillsammans skapar ett starkt engagemang för att dagligen arbeta med miljöfrågor. Arbetsplatsen präglas av en varm och positiv atmosfär där kombinationen av familjär känsla, prestigelöshet och ambitiösa kollegor varit en grundläggande faktor för företagets framgång.
Hos Viken Miljökonsult är du inte bara en i mängden, utan blir en viktig del av teamet med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling. Du kommer att arbeta nära erfarna och seniora medarbetare som gärna delar kunskap och erfarenhet för att lyfta och stötta varandras utveckling.
Du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka din egen vardag och forma din framtid inom företaget. Genom individuellt ansvar, frihet, korta beslutsvägar samt stöttande kollegor och chefer skapas en flexibel arbetsplats där både arbetslivet och livet utanför arbetet värdesätts.
Vidare erbjuds du:
• Ta del av bolagets generösa bonussystem (maxnivå efter 5 år)
• 5 veckors semester samt ledighet vid jul och strödagar
• Friskvårdsbidrag om 5 000 kr per år
• Sjukvårdsförsäkring med bland annat 6 fria naprapatbehandlingar
Om du delar Vikens passion för att göra verklig skillnad i arbetet mot en mer hållbar framtid och söker en arbetsplats där du kan utvecklas, påverka och trivas, så är Viken Miljökonsult platsen för dig.
Var: Stockholm
Omfattning: Heltid (hybrid)
Kollektivavtal: Nej, men följer kollektivavtal som gäller för branschen
Lön: Individuell fast lön + bonus
Startdag: Snarast möjligt
Viken Miljökonsult AB är ett framstående miljökonsultföretag med kontor i Stockholm, Sundsvall och Härnösand. Företaget är specialiserat på att erbjuda högkvalitativa miljökonsulttjänster till både offentliga och privata aktörer, från mindre projekt till långsiktig stadsutveckling.
Viken Miljökonsult arbetar med miljöteknik och hållbarhet, med särskilt fokus på förorenade områden. Företaget erbjuder bland annat miljötekniska undersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, efterbehandling av förorenade områden, projektledning, miljökontroll och stöd vid tillståndsprocesser.
Teamet består av engagerade miljöexperter med omfattande erfarenhet och kunskap. Viken Miljökonsult är engagerat i att skapa en hållbar framtid och investerar i sin personal genom kontinuerliga utbildningar och utvecklingsmöjligheter för att säkerställa att teamet är i framkant inom miljövetenskap och miljöteknik.
För mer info se https://vikenmiljo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smartare Rekrytering @ Sverige AB
(org.nr 559430-8743)
168 67 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Smartare Rekrytering Kontakt
Smartare Rekrytering
Dennies Truedsson dennies@smartarerekrytering.se 0706260223 Jobbnummer
9983102