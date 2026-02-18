Erfaren Miljöingenjör till Paroc AB i Hässleholm
2026-02-18
Paroc är en del av Owens Corning, en global ledare inom bygg- och anläggningsmaterial som strävar efter att bygga en en hållbar framtid genom materialinnovation. Våra fyra integrerade verksamheter - Tak, Isolering, Dörrar och Kompositer - tillhandahåller hållbara, energieffektiva lösningar som utnyttjar vår unika kompetens kring material, tillverkning och marknadskunskap för att hjälpa våra kunder att vinna och växa.
Med mer än 25 000 anställda i 31 länder är vi ett globalt företag i omfattning, men mänskligt i skalan. Vi arbetar för att skapa värde för våra kunder och aktieägare och för att göra skillnad i de samhällen där vi arbetar och lever. Owens Corning grundades 1938 och har sitt säte i Toledo, Ohio, USA. 2024 uppgick försäljningen till 11 miljarder dollar.
Tjänstebeskrivning
Är du en erfaren Miljöingenjör med goda kunskaper om miljölagstiftning? Nu söker vi dig som tillsammans med kollegorna vill vara med och ta vårt miljöarbete till nästa nivå. Välkommen med din ansökan!
Som Miljöingenjör hos oss får du en nyckelroll i att driva vårt miljö- och hållbarhetsarbete framåt. Du blir den som ser till att vår verksamhet inte bara lever upp till lagkrav och tillståndsvillkor, utan också utvecklas mot högre miljöprestanda och ett mer hållbart arbetssätt. I nära dialog med produktion, underhåll, tekniska specialister/ingenjörer och externa aktörer analyserar du vår miljöpåverkan, tar fram förbättringsförslag och säkerställer att rätt åtgärder genomförs. Arbetet innebär både praktiska inslag som datainsamling, uppföljningar och kontakter med myndigheter och strategiska delar där du bidrar i planering, projekt och långsiktiga miljöinitiativ.
Du får ansvar för att utveckla och förvalta vårt miljöledningssystem, driva projekt kopplat till exempelvis energieffektivisering, avfall, utsläppsminskning och resurshushållning samt se till att vår miljödata håller hög kvalitet. Genom din målmedvetenhet, din tekniska kompetens och ditt engagemang blir du den interna experten som guidar organisationen i rätt riktning och ser till att vi alltid ligger steget före i vårt hållbarhetsarbete. Du kommer också att utbilda och stötta kollegor, samtidigt som du är en trygg representant gentemot myndigheter och andra externa intressenter.
Det här är en roll för dig som trivs i en dynamisk vardag där du får växla mellan analys, problemlösning och nära samarbete med andra. Här får du dessutom mycket goda möjligheter att utvecklas vidare. Med rätt driv och engagemang finns fina förutsättningar att växa in i nya roller. Detta är en chans för dig som vill fördjupa din tekniska kompetens samtidigt som du bygger en långsiktig karriär med potential för framtida ledarskap.
Resor förekommer i tjänsten, både inom Sverige och Europa.
Placeringsort för tjänsten är Hässleholm och du rapporterar till Senior Sustainability Leader.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom miljövetenskap, miljöteknik, hållbar utveckling eller liknande inriktning. Din utbildning kompletterar du med arbetslivserfarenhet från industri/teknikbranschen där du arbetat med miljöfrågor/tillstånd, lagstiftning och datadriven uppföljning.
För att lyckas i rollen har du:
• god förståelse för miljölagstiftning och hur den omsätts i praktisk verksamhet, inklusive tillämpning och implementering av relevanta krav.
• förmåga att arbeta strukturerat med compliance och säkerställa att verksamheten följer aktuella lagar, regler och interna styrdokument.
• van att hantera och tolka flera olika regelverk samt identifiera vilka krav som är relevanta för verksamheten.
• Erfarenhet av att granska och ta fram tydliga och välstrukturerade rapporter.
Du som söker har ett analytiskt och strategiskt förhållningssätt och är duktig på att identifiera både möjligheter och lösningar. Du arbetar noggrant och är trygg i att hantera och tolka komplex information, samtidigt som du kommunicerar tydligt och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har en naturlig förmåga att leda och koordinera andra, och trivs i en roll där du driver processer framåt och skapar struktur.
Du kommer att ingå i ett europeiskt Center of Excellence och arbeta nära kollegor från flera olika länder. Rollen innebär även regelbundna kontakter med företagets miljöavdelning i USA. Därför krävs mycket goda kunskaper i engelska samt en väl utvecklad förmåga att samarbeta och kommunicera effektivt i en internationell och kulturellt varierad arbetsmiljö.
B-körkort är ett krav.
