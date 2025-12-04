Erfaren mekatronikingenjör sökes till transportsektorn!
Academic Work Sweden AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2025-12-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens hållbara mobilitet? Hos vår kund, en global aktör inom transportsektorn, får du möjlighet att arbeta med banbrytande teknik inom järnvägsindustrin. Nu söker vi en PI Field Engineer till ett spännande uppdrag i Göteborg.
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att vara en nyckelperson i introduktionen av nya produkter och system, med fokus på teknisk support och förbättringsarbete under driftsättnings- och garantiperioden. Du kommer att arbeta nära projektteam, tekniker och kunder för att säkerställa att produkterna fungerar optimalt i verklig driftmiljö. Rollen erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till utveckling och samarbete i internationella projekt.
Du erbjuds en bra start i din karriär men potentiella utvecklingsmöjligheter över tid.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-04Dina arbetsuppgifter
• Stödja tekniska aktiviteter under produktintroduktion, driftsättning och garanti.
• Bidra till tillförlitlighetsarbete genom felutredningar och förbättringsinitiativ.
• Hantera teknisk dokumentation och stödja konfigurationskontroll av installerade produkter.
• Delta i tekniska granskningar med interna och externa parter.
• Förbereda och implementera tekniska modifieringar i fält.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk eftergymnasial ingenjörsutbildning, helst inom elektronik, mekatronik eller mekanik
• Har minst 2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i en ingenjörsroll
• Har obehindrade kunskaper i engelska, i tal och skrift
• Har god förståelse för arbetsmiljö och säkerhetsföreskrifter.
• Har intresse eller erfarenhet av att jobba praktiskt, exempelvis i verkstadsmiljö
Det är meriterande om du har
• Obehindrade kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Erfarenhet av felsökning, logganalys och teknisk support.
• Erfarenhet av att arbeta i SAP
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9627994