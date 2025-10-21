Erfaren Mekanikkonstruktör med intresse för Team Lead
2025-10-21
Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
För kunds räkning söker Wrknest en erfaren mekanikkonstruktör som vill kombinera teknisk fördjupning med möjligheten att på sikt axla en ledande roll. Vår beställare utvecklar högteknologiska lösningar för bland annat medicinteknik, forskning och industriell användning i en miljö där teknik, innovation och samarbete står i centrum.
Du blir en del av ett multidisciplinärt team med fokus på produktutveckling. Rollen innehåller både nyutveckling och vidareutveckling av komplexa produkter som kräver precision, materialkunskap och nära samverkan med elektronik, produktion och mjukvara. På sikt kommer du även att få möjlighet att ta ansvar för teknisk koordinering, granskningar och teamstöd.
Dina framtida arbetsuppgifter Arbetsdagarna varierar och innehåller både praktisk konstruktion och tekniska samarbeten. Du kommer bland annat att:
Arbeta med konstruktion för serietillverkning med höga krav på precision och funktion
Delta i tekniska diskussioner kring kylning, elektrisk integration och hållfasthet
Genomföra och tolka simuleringar inom t.ex. CFD, FEM och utmattning
Arbeta i nära samarbete med interna funktioner som elektronik, produktion, test och inköp
Ta fram konstruktionslösningar i 3D CAD, främst i Autodesk Inventor
På sikt bidra till struktur, processteg och vägledning i rollen som team lead
Vi söker dig somKvalifikationer
Har 7-10 års erfarenhet som mekanikkonstruktör eller beräkningsingenjör
Har goda kunskaper inom konstruktion för serietillverkning (DFA/DFM)
Har erfarenhet av konstruktion i material som metall, plast och keramer
Har erfarenhet av tillverkningsmetoder såsom formsprutning, lättmetallgjutning, tunnplåt, svets, CNC
Har förståelse för elektroniknära konstruktion och kylning
Har kunskap inom hållfasthetsberäkningar och simuleringar (t.ex. COMSOL, ANSYS)
Är van vid maskinsäkerhet och certifieringskrav
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Autodesk Inventor, Vault Professional och Sovelia PLM
Erfarenhet av Infor LN och Visual Factory
Tidigare erfarenhet av koordinering eller ledarskap
Du är analytisk, strukturerad och nyfiken med en vilja att både förstå detaljer och driva helheten framåt. Du trivs i samarbeten, har ett starkt eget driv och ser utvecklingsmöjligheter både för dig själv och dina kollegor.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Uppsala
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, med inledande provanställning
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Om företaget
Vår beställare är ett innovativt produktbolag som utvecklar och tillverkar pulsgenererande teknik i teknikens absoluta framkant. Produkterna används globalt inom medicinsk strålbehandling, vetenskaplig forskning och säkerhet med syftet att göra skillnad på riktigt. Här arbetar du nära både teknik och produktion, i en miljö där innovation, engagemang och samarbete präglar kulturen.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
