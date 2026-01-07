Erfaren Mekanikingenjör till teknikbolag i Malmö
2026-01-07
Är du en Mekanikingenjör med flerårig erfarenhet och ett starkt teknikintresse? Är du nyfiken på att bli en del av ett innovativt och växande teknikföretag där du får arbeta brett med konstruktion, projektledning, design och utveckling? Vad kul - då kan du vara vår kunds nya kollega i Malmö!
Vår kund är ett teknikföretag med expertis inom induktionsvärmeteknik för komposit-tillverkning. De är marknadsledande inom sin nisch och levererar högteknologiska lösningar till flera branscher, bland annat flyg, fordon, sport och marin-industrin.
Detta är en direktrekrytering till kundföretaget. Mer information om verksamheten delas längre fram i processen.Om företaget
I den här rollen arbetar du både praktiskt med mekanisk konstruktion och med projektledning i tekniskt avancerade utvecklingsmiljöer. Du får möjlighet att ta ett stort ansvar i teamet och påverka både teknikval och arbetssätt, i en organisation med korta beslutsvägar och högt tempo.
Arbetet omfattar utveckling och konstruktion av mekaniska lösningar - från tidiga koncept till färdig produkt, baserat på kundens kravställning. Du leder eller deltar i tekniska utvecklingsprojekt, ofta i nära samarbete med kunden, och ansvarar för val och specifikation av komponenter och material. Även dokumentation av tekniska lösningar och konstruktionsunderlag ingår som en naturlig del av arbetet.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du har ett starkt teknikintresse och tycker om att fördjupa dig i tekniska detaljer - oavsett om det handlar om nya material, lösningar eller metoder. Som person är du är analytisk, självgående och trivs med att samarbeta både externt med kunder och internt med dina kollegor. Du behöver även ha:
En civilingenjörsexamen inom mekanik, design, maskin eller ett liknande tekniskt område
Flera års erfarenhet konstruktion och produktutveckling
Goda kunskaper och stort intresse inom CAD och design
Tidigare projektledarerfarenhet är positivt, men inget krav.
Flytande kunskaper i Engelska i tal och skrift
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Joakim Gullin på joakim@mero.se
eller 0709-700016. Ange vilken tjänst det gäller.
