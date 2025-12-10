Erfaren mekaniker till Karlgrens Garage Täby-Autoexperten sökes
2025-12-10
Just nu söker vi en erfaren mekaniker till Karlgrens Garage Täby-AutoexpertenPubliceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Som mekaniker på Karlgrens Garage Täby kommer du arbeta med service och reparationer av personbilar. Ett urval av arbetsuppgifter kan vara:
Utföra service och förebyggande underhåll på fordon
Felsöka och åtgärda mekaniska och elektriska problem
Reparera eller byta ut komponenter vid behov
Arbeta med avancerad fordonselektronik och diagnossystem
Ge professionell rådgivning och service till kunder
Vad vi erbjuder
• Anställning med kollektivavtal och marknadsmässig lön
• En varierande och utvecklande anställning i en professionell miljö
• Möjlighet till vidare karriärmöjligheter via oss
Din kompetens
Vi söker dig som är noggrann, ambitiös och som alltid strävar efter att överträffa kundens förväntningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av dagens bilteknik och är van att arbeta såväl självständigt som i team. Vi tror också att du har ett stort motorintresse och drivs av nyfikenhet och viljan att lösa problem samt vidareutvecklas inom kommande elbilsteknik. Då vi är en mindre anläggning kommer dina personliga egenskaper och ditt engagemang vara viktigt för att matcha vårt befintliga team.
Du som söker har Fordonsteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet som tekniker med olika bilmärken.
B-körkort (manuell) är ett krav.
Heltidstjänst. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstiderna är förlagda på vardagar under verkstadens öppettider.
Vid övriga frågor är du välkommen att mejla oss på: marlene@dkeredovisning.com
Vi genomför intervjuer kontinuerligt och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: marlene@dkeredovisning.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlgrens Garage Täby AB
(org.nr 559245-2428)
Viggbyholmsvägen 77 (visa karta
)
183 77 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9636930