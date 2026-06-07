Erfaren Mekaniker/Fordonstekniker sökes i Karlstad med tidigare erfarenhet
Klarälvens Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlstad
2026-06-07
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Klarälvens Bil är en märkesoberoende bilhandlare. Därför behöver vi en erfaren mekaniker som kan hjälpa oss med felsökning, reparation och service av person- och transportbilar av olika bilmärken.
Vi söker dig som är:
• Driftig: Du får saker gjort och presterar bra under tidspress.
• En problemlösare: Du älskar utmaningar och ser alltid lösningar när problem uppstår.
• Självgående och ansvarsfull: Du är pålitlig och trivs bra med att arbeta själv. Du ser även lagarbete som en självklarhet.
• Tekniskt kunnig: Du lär dig enkelt att arbeta med nya system.
• Socialt kompetent: Du har lätt att ta emot och ge feedback.
KRAV :
Flerårig erfarenhet samt att man är bekväm med felsökning, service & reparation av dom flesta kända bilmärkena. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@klaralvensbil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klarälvens Bil AB
(org.nr 559113-4795)
Fjärrviksvägen 3 (visa karta
)
653 50 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951278