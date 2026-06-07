Erfaren Mekaniker/Fordonstekniker sökes i Karlstad med tidigare erfarenhet

Klarälvens Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Karlstad
2026-06-07


Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Klarälvens Bil AB i Karlstad

Klarälvens Bil är en märkesoberoende bilhandlare. Därför behöver vi en erfaren mekaniker som kan hjälpa oss med felsökning, reparation och service av person- och transportbilar av olika bilmärken.
Vi söker dig som är:
• Driftig: Du får saker gjort och presterar bra under tidspress.
• En problemlösare: Du älskar utmaningar och ser alltid lösningar när problem uppstår.
• Självgående och ansvarsfull: Du är pålitlig och trivs bra med att arbeta själv. Du ser även lagarbete som en självklarhet.
• Tekniskt kunnig: Du lär dig enkelt att arbeta med nya system.
• Socialt kompetent: Du har lätt att ta emot och ge feedback.

KRAV :
Flerårig erfarenhet samt att man är bekväm med felsökning, service & reparation av dom flesta kända bilmärkena.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@klaralvensbil.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Klarälvens Bil AB (org.nr 559113-4795)
Fjärrviksvägen 3 (visa karta)
653 50  KARLSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9951278

Prenumerera på jobb från Klarälvens Bil AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Klarälvens Bil AB: