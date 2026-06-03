Erfaren medarbetare till vår modellavdelning
Corus Dental Technology AB / Finmekanikerjobb / Malmö Visa alla finmekanikerjobb i Malmö
2026-06-03
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Erfaren medarbetare till vår modellavdelning sökes till vårt labb i Malmö
Örestad Expodent Åkesson - Corus Dental Technology AB
Vi söker nu en erfaren medarbetare till vår modellavdelning på Örestad Expodent Åkesson i Annons Tjänst GipsavdelningenMalmö/Limhamn. Rollen är en central del i vår produktionskedja och passar dig som arbetar med stor noggrannhet, kvalitet och yrkesstolthet.Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Örestad Expodent Åkesson är ett personligt dentallabb med stort fokus på kvalitet, hantverk och där relationer står i centrum. Vi är ledande inom tandteknik i Sverige med 48 anställda. Vår storlek gör också att varje medarbetare spelar en viktig roll. Det finns ett stort ansvar i arbetet men också en stark känsla av delaktighet och stolthet i det vi levererar tillsammans. Vårt moderna och fräscha labb ligger i Limhamn MalmöOm tjänsten
På vår modellavdelning kommer du att ansvara för att ta emot, bereda och framställa högkvalitativa modeller som utgör grunden för vidare produktion i labbet. Arbetet sker enligt fastställda kvalitetsrutiner och i nära samarbete med andra funktioner.Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och kontrollera inkommande avtryck och scanningar
• Bereda och hälla modeller, inklusive gipsarbete
• Sågning, montering och basarbete av modeller
• Säkerställa att modeller uppfyller interna kvalitetskrav
• Utföra kvalitetskontroller enligt gällande riktlinjer
• Digital scanning av modeller inför CAD‐arbete och dokumentation
• Rapportera avvikelser och bidra till förbättringsarbete
• Nära samarbete med fast- och avtagbar avd. gällande modellframställning.
• Säkerställa leverans enligt tidsplan och deadlinesKvalifikationer
• Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av modellarbete på tandtekniskt laboratorium, som tandtekniker eller tandteknikerbiträde.
• Vana att arbeta självständigt med höga kvalitetskrav
• God materialkunskap
• God kommunikations- och samarbetsförmågaDina personliga egenskaper
• Noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
• Ansvarstagande, lösningsorienterad och flexibel
• God planeringsförmåga
• Intresse för utveckling och ny teknik
Vi erbjuder
• Tydliga arbetssätt och höga kvalitetsstandarder
• Ett nära samarbete med erfarna kollegor
• En stabil arbetsplats med långsiktigt fokus
Placering: Malmö (ÖEÅ)
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid
Start: Omgående
Ansökan och kontakt
Skicka din ansökan till Lena.persson@corusdental.se
.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Lena Persson tfn 073-546 35 63 eller Mats Åkesson 070-637 60 89
Sista ansökningsdag 2026-05-11 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: lena.persson@corusdental.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Corus Dental Technology AB
(org.nr 556777-3238)
Geijersgatan 4B (visa karta
)
216 18 LIMHAMN Arbetsplats
Örestad Expodent Åkesson - Corus Dental Technology AB Jobbnummer
9945820