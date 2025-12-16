Erfaren markprojektör med teknik- eller uppdragsledande ansvar
Vill du vara en del av ett team som skapar hållbara och innovativa tekniska lösningar för framtidens samhällen? Hos oss är det möjligt!
WSP utvecklar kreativa, omfattande och hållbara tekniska lösningar för framtidens samhällen. Tack vare vår djupa förståelse för lokalsamhället, talanger i världsklass och ett proaktivt ledarskap kan vi planera och utforma långvariga och effektiva lösningar på unika, komplexa problem inom infrastruktur och stadsutveckling.
För att möta marknadens ökade efterfrågan på våra tjänster utökar vi nu vårt härliga gäng med uppdragsledare och teknikansvariga med inriktning mark eller landskap!
Vårt erbjudande Nationellt består vår sektion för samhällsutformning av cirka 300 medarbetare. Vi har flera interna nätverk för kunskapsdelning och stöttning, och en stark vi-känsla genomsyrar vår arbetsmiljö. Vi arbetar tillsammans för att lösa tekniska utmaningar och bemanna uppdrag. Våra huvudsakliga kunder är kommuner, entreprenörer, industrier och exploatörer. Under 2024 är vi delaktiga i några av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt med stark lokal förankring.
Vi erbjuder dig stimulerande arbetsuppgifter där du ges möjligheter att vara en aktiv del av ett ledande globalt företag med stark förankring på den svenska marknaden. Vi arbetar i stora, komplexa uppdrag tillsammans med andra kompetenser och teknikområden inom WSP, likväl som i mindre och mer nischade uppdrag inom våra respektive expertområden. Vi brinner för hållbara samhällen och våra varierande profiler och erfarenheter gör att vi både kompletterar, utvecklar och utmanar varandra. Hållbarhet, professionalitet, arbetsglädje och högt i tak är centrala värdeord för oss, och vi brinner för att skapa hållbara samhällen.
Om tjänsten Vi söker nu en erfaren projektör som vill arbeta som teknikansvarig och eventuellt uppdragsledare inom markprojektering. Du kommer att ha en nyckelposition i såväl mindre som större uppdrag, tillsammans med kollegor inom avdelningen och inom andra teknikområden i våra multidisciplinära uppdrag. Du kommer arbeta i alla skeden i byggprocessen, från förstudier och tidiga utredningar till bygghandlingar och uppföljning i byggskedet mot både privata och offentliga beställare. Beroende på uppdrag kan arbetet innebära ansvar för kundkontakt, budget, framdrift och problemlösning.
Du kommer att ingå i en grupp med god stämning och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Vi värdesätter innovation och kunskapsdelning högt, och som erfaren projektör kommer en del av ditt arbete att innefatta utveckling av våra interna process- och leveransmodeller samt kompetensutveckling och coachning av våra mindre erfarna medarbetare.
Din profil För att bli framgångsrik i denna roll tror vi att du har en relevant eftergymnasial utbildning, minst fem års erfarenhet av markprojektering samt erfarenhet av en roll som uppdragsledare eller teknikansvarig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av hållbara dagvattenlösningar samt av AMA och beskrivningsdelar.
Då uppgifterna centreras kring kommunikation och samordning med kollegor på olika avdelningar och mellan länder lägger vi stor vikt vid dina sociala färdigheter.
Det är viktigt för oss att du vill arbeta och utvecklas i konsultrollen, och därmed är egenskaper såsom prestigelöshet och affärsmässighet är uppskattade. För att trivas hos oss tror vi att du är en social och självgående person som uppskattar en varierande vardag.
Kontakt För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, tveka inte på att ta kontakt med oss!
Sara Lindman, Avdelningschef, sara.lindman@wsp.com
Jesper Steenberg, Rekryterare, jesper.steenberg@wsp.com
Sista ansökningsdag Urval sker löpande men vi vill få in din ansökan senast 31 januari 2025. Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari.
Välkommen in med din ansökan!
Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 65 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare. wsp.com
Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @wspsweden (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare.
