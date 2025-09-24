Erfaren målare sökes till växande byggföretag i Nacka

Svenska Kompetensbyggen AB / Målarjobb / Stockholm
2025-09-24


Är du en skicklig snickare som vill vara med på en spännande resa i ett växande byggföretag? Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team i Nacka!

Publiceringsdatum
2025-09-24

Om företaget
Vi är ett ambitiöst byggföretag med stark tillväxt där kvalitet, yrkesstolthet och nöjda kunder alltid står i centrum. Våra projekt varierar mellan renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer - alltid med höga krav på noggrannhet och samarbete. Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat gäng där din kompetens värderas och utveckling uppmuntras.

Din roll

Som målare hos oss kommer du att arbeta med:

Nybyggnation och renoveringsprojekt

Utomhus och inomhusmålning

Arbete i både team och självständigt med ansvar för dina moment

Vem är du?

Vi söker dig som:

Har dokumenterad erfarenhet som målare

Är noggrann, självgående och har öga för detaljer

Trivs med att arbeta i team och skapa bra kundrelationer

Har B-körkort

Extra plus om du har yrkesbevis, men det är inget krav - det viktigaste är din yrkesskicklighet och inställning.

Vi erbjuder dig

Marknadsmässig lön

Goda möjligheter att växa tillsammans med företaget

Ett tryggt och positivt arbetsklimat där vi stöttar varandra

Spännande och varierande projekt i Nacka med omnejd

Vill du bli en del av vårt team och utvecklas med oss?Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!

Ansök till: info@kompetensbyggen.se Har du frågor? Kontakta oss på: 073-350 85 04

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: team@leanlink.io

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Kompetensbyggen AB (org.nr 559485-9950), https://bemanna-staging.leanlink.io/public/recruitmentAds/c6dcee51-f8e4-42fc-8ee4-75607fd82176
Alsnögatan 12 (visa karta)
116 41  STOCKHOLM

Arbetsplats
Bemanna Läkare

Kontakt
Anna Andersson
user2@leanlink.io

Jobbnummer
9523856

