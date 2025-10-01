Erfaren lönespecialist till globalt företag!
Vi söker en erfaren Lönespecialist till ett internationellt HR-team. Du blir en del av Compensation & Benefits och Payroll, med ansvar för att leda och samordna lönehantering över flera länder. Rollen innebär att du säkerställer hög kvalitet, effektivitet och regelefterlevnad samtidigt som du skapar en smidig upplevelse för medarbetarna
Du rapporterar till Head of Compensation & Benefits and Payroll och får arbeta nära både interna och externa intressenter. Vi erbjuder en hybridmodell där både samarbete på plats och på distans är viktiga för att lyckas.
Dina ansvarsområden Leda och stötta ett team av payrollspecialister i korrekt och punktlig lönehantering
Säkerställa att löneberäkningar för lön, avdrag, bonusar och förmåner är korrekta och följer regelverk
Överse löneavstämning och rapportering i samarbete med HR och ekonomi
Hantera eskalationer och komplexa lönefrågor, ge vägledning och lösningar
Helhetsansvar för löneprocessen från början till slut
Extrahera och sammanställa information från olika system till lönesystemet
Förbereda och lämna in skattedeklarationer, rapporter och årsdokumentation
Säkerställa korrekt rapportering för interna revisioner och myndighetskrav
Samverka med externa löneleverantörer och myndigheter vid behov
Kvalifikationer Erfarenhet av HR-system, gärna Workday
Kunskap om lönesystem, särskilt Kontek
Mycket goda kunskaper i svensk lönehantering
Eftergymnasial utbildning inom HR, Lön eller Administration
Minst 3-5 års erfarenhet av operativt lönearbete
Minst 2 års erfarenhet i ledande eller samordnande roll
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vem är du?
Du är strukturerad, analytisk och en naturlig lagspelare. Du har erfarenhet av att leda team, är trygg i att kommunicera med olika intressenter och kan självständigt driva egna ärenden. Noggrannhet, integritet och förmåga att hantera känslig information är en självklarhet för dig.
Praktiska detaljer Plats: Göteborg (hybridarbete möjligt) Omfattning: 100% Heltid Uppdragsperiod: 15 okt 2025 - 15 okt 2026
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer - sista ansökningdagen är 5 oktober!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
