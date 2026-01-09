Erfaren lönekoordinator med utpräglad känsla för service
2026-01-09
Är du vår nya lönekoordinator? Vi söker dig med utpräglad servicekänsla till vårt starka, kompetenta och trevliga HR-team. Du har ett stort intresse för löneprocessen och vill vara med och ge våra chefer ett professionellt stöd i ett brett spektrum av löne- och HR-frågor.
Om rollenVi outsourcade redan 2024 framgångsrikt vår lönehantering till Aspia. Vi söker nu dig till en kvalificerad roll som lönekoordinator. I rollen som lönekoordinator erbjuds du ett varierat arbete där du får arbeta brett med HR- och lönerelaterade frågor. Rollen innebär många kontaktytor i hela vår organisation och du kommer bland annat att:
- Vara vår seniora lönekoordinator med ansvar för att kvalitetssäkra inrapporterad data inför lönehantering
- Verka som vår professionella kravställare internt respektive till Aspia som hanterar vår löneadministration
- Verka som första kontaktperson gentemot Aspia
- Driva förändrings- och förbättringsprocesser inom rapportering och lönerelaterade frågor
- Identifiera kostnadsökningar i löneprocessen
- Följa upp ett delegerat budgetansvar för lönehanteringsprocessen
- Genomföra utbildningar för chefer och medarbetare för att säkerställa och förenkla den interna rapporterings- och löneprocessen
- Bistå chefer med stöd i frågor kopplade till vårt HRM-system och andra digitala HR-relaterade system
- Hantera och besvara löpande frågor i vårt ärendehanteringssystem
- Självständigt driva och delta i utvecklingsprojekt relaterade till vårt HRM-system men också andra projekt kopplat till HR
I rollen som lönekoordinator kommer du vidare att arbeta med att upprätta anställningsavtal, schemaläggning, tolka kollektivavtal, uppdatera personalhandboken och delta i olika effektiviseringsprojekt inom HR-området.
Du ingår i ett mycket kompetent HR-team bestående av 10 personer och du rapporterar direkt till HR-chef.
Du har :
- Flerårig erfarenhet av att arbeta som lönekoordinator/lönespecialist eller motsvarande
- Erfarenhet av kvalificerad HR- och löneadministration och tidigare erfarenhet av arbete med schemaläggning
- Goda kunskaper i Office-paketet
- Erfarenhet av att arbeta i en personalintensiv verksamhet
- Erfarenhet av att självständigt driva och delta i utvecklingsprojekt relaterade till lön
Det är meriterande om du har erfarenhet av Flex HRM och Flex Payroll. Då tjänsten innehåller tolkning av kollektivavtal har du grundläggande arbetsrättsliga kunskaper. Erfarenhet av att arbeta med outsourcade löner sedan tidigare och med dessa kunskaper veta hur du på bästa sätt samarbetar mot en extern lönepart är också meriterande.
Du har en förmåga att, på ett tydligt sätt, dela med dig av dina kunskaper och du är mån om struktur och ordning. Du har en utpräglad känsla för service och ett förtroendeingivande sätt där du uppfattas som trygg med ett lösningsorienterat mindset.
Du trivs i en ansvarsfull roll där du har lätt att driva ditt eget arbete framåt och som person är du noggrann och nyfiken. Framförallt tycker du om att utveckla, lära nytt och jobba med ständiga förbättringar med stort intresse för processfrågor. Du är en duktig kommunikatör med god förmåga att uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska och du har god samarbetsförmåga.
Självklart identifierar du dig med Stockholms Stadsmissions värdegrund.
Övrigt om tjänsten
- Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning.
- Tillträde enligt överenskommelse med hänsyn till ev. uppsägningstid.
Publiceringsdatum2026-01-09
I denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens kravprofil. Tester via vår samarbetspartner JobMatch kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla. Ersättning
