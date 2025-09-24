Erfaren lönekonsult till kund i Göteborg (50%)!
Är du en vass lönekonsult som vill ta dig an ett spännande uppdrag på deltid? Nu har du chansen att bli en del av ett företag i hjärtat av Almedalen, Göteborg.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för ca 350 löner i Hogia. Rollen kräver att du är självgående, strukturerad och trygg i hela löneprocessen, från ax till limpa. Vi ser gärna att du som söker har 5+ års erfarenhet av löneområdet och att du är van att arbeta i större organsiationer.
Kvalifikationer:
Har erfarenhet av att arbeta i Hogia lönesystem
Har vana av att hantera större volymer löner
Har en eftergymnasialutbildning inom ekonomi/lön
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Har flytande språkkunskaper i svenska både i tal och skrift
Praktiska detaljer
Start: december 2025
Slut: augusti 2026
Omfattning: 50% deltid
Plats: Flexibelt, men med önskemål om närvaro 1 dag/vecka på kontoret i Almedalen
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag där du får arbeta nära kundens verksamhet, bidra med din expertis och samtidigt ha flexibilitet i vardagen.
Intresserad?Skicka in din ansökan redan idag! Vi intervjuar löpande och uppdraget tillsätts så snart rätt person är på plats.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9524120