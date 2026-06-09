Erfaren lönekonsult med kundansvar till Helsingborg!
Ecit Services AB / Ekonomiassistentjobb / Helsingborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Helsingborg
2026-06-09
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Vill du ta fullt ansvar för hela löneprocessen och arbeta självständigt med flera kunder? Har du 3–5 års erfarenhet av kvalificerat lönearbete och känner dig trygg i dialogen med kunder och rådgivning? Drivs du av att leverera kvalitet och skapa värde i en konsultroll?
Då välkomnar vi dig till ECIT och tillsammans tar vi det ett steg längre!Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
ECIT Service People, som är en del av ECIT, är en HR- och lönebyrå som hjälper företag att utveckla och effektivisera sina processer inom lön och HR genom konsultstöd och outsourcing.
Nu söker vi en erfaren och affärsmässig lönekonsult med ett lösningsorienterat förhållningssätt till vårt härliga löneteam i Helsingborg. Rollen har en flexibel arbetsvardag med möjlighet att arbeta både från kontoret och hemifrån.
Trots att vi växer värnar vi om en familjär kultur där medarbetare har hög kompetens och ett starkt engagemang. Vi strävar efter att hela tiden utvecklas, tänka nytt och hitta bästa lösningen för effektiva och kvalitativa arbetssätt.
I rollen som lönekonsult blir du en del av ett av våra löneteam och ansvarar självständigt för hela löneleveransen för dina kunder, från genomförande till kvalitetssäkring och uppföljning. Du fungerar som kundens rådgivare i lönerelaterade frågor och förväntas kunna utmana och guida i mer komplexa ärenden.
I arbetet är det av stor vikt att arbeta effektivt och affärsmässigt i team, med ett tydligt fokus på att skapa värde för kunden.Kvalifikationer
Examen inom lön från YH-utbildning, högskola, universitet eller motsvarande.
3-5 års erfarenhet av självständigt lönearbete
Van att driva hela löneprocessen självständigt för flera kunder
Erfarenhet av kunddialog och rådgivning inom lön
Erfarenhet av lönearbete inom outsourcing/byrå
Gedigen kunskap om svensk arbetsrätt och kollektivavtal.
Goda kunskaper i Excel.
Goda kunskaper i engelska och svenska både i tal och skrift
Meriterande om du har goda kunskaper i systemet Agda.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen som lönekonsult hos oss ser vi att du är en trygg och affärsmässig person med ett starkt engagemang för lön. Du är van att arbeta nära kunder och bygger långsiktiga relationer där du inte bara levererar, utan också utmanar och skapar mervärde.
Du har ett tydligt kund- och affärsfokus, tar fullt ansvar för dina leveranser och arbetar proaktivt med att utveckla både kundrelationer och arbetssätt. Med din kommunikativa förmåga kan du på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt vägleda kunder i både vardagliga och mer komplexa lönefrågor.
Vi ser även att du är strukturerad och analytisk med en hög kvalitetsmedvetenhet. Du är trygg i att fatta egna beslut och har förmågan att prioritera i en föränderlig miljö. Som konsult trivs du i förändring och du ser möjligheter i digitalisering, automatisering och effektiviseringar.
Du uppskattar samarbete och delar gärna med dig av din kompetens, samtidigt som du självständigt driver ditt arbete framåt.
Vad kan ECIT Service People erbjuda?
Hos ECIT Service People, som är en del av ECIT koncernen, får du arbeta i en framåtlutad och växande organisation med stark entreprenörsanda i ryggen av en nordisk koncern. Vi erbjuder en utvecklande roll där du får möjlighet att påverka, driva förändring och utveckla både team och arbetssätt.
Du blir en del av en kultur som präglas av samarbete, engagemang och nära kundrelationer, där laget går före jaget och där vi stöttar varandra för att nå gemensamma mål. Vår värdegrund genomsyras av att vara långsiktiga, engagerade, nytänkande och tillsammans, vilket speglar hur vi arbetar både internt och tillsammans med våra kunder.
Här finns goda möjligheter till kompetensutveckling, karriärutveckling och att växa i ditt ledarskap, samtidigt som du arbetar tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
ECIT koncernen grundades 2013. Idag har vi mer än 3 000 anställda i 11 länder. I Sverige är vi ca 650 anställda.
Våra värdegrundsord är: Öppen kommunikation, mod, integritet och entreprenörskap.
Välkommen med din ansökan!
Om du är intresserad av rollen lönekonsult till Helsingborg och känner att rollen verkar vara rätt för dig, vill vi gärna hjälpa dig i att utvecklas inom yrket och påbörja denna resa tillsammans.
Tjänsten är på heltid och vi tillämpar tillsvidareanställning som föregås av provanställning.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT Services inte emot ansökningar via e-post.
Vi kommer att påbörja antagningsprocessen innan sista ansökningsdagen. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Vi ser framemot att höra ifrån dig!
Om ECIT Service People (fd Competensum)
ECIT Service People är en HR- och lönebyrå som grundades 2008 i Helsingborg och har sedan dess utvecklats till en strategisk partner för företag i hela Sverige. Idag består verksamheten av cirka 20 medarbetare med hög kompetens inom lön och HR.
Sedan januari 2025 är ECIT Service People en del av ECIT, en nordisk koncern inom ekonomi, lön och IT.
Med fokus på kvalitet, utveckling och nära kundrelationer hjälper ECIT Service People organisationer att effektivisera och framtidssäkra sina löne- och HR-processer. Här möts lokal närvaro och ett starkt engagemang med fördelarna av att vara en del av en större helhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecit Services AB
(org.nr 556658-0410), https://competensum.se/
Norra Storgatan 8 (visa karta
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252 20 HELSINGBORG Arbetsplats
Ecit Service People AB Jobbnummer
9956020