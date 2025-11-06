Erfaren lokalvårdare sökes till kunduppdrag

A 95 Consulting AB / Städarjobb / Kil
2025-11-06


Vi hjälper just nu en av våra kunder att hitta en lokalvårdare som vill bidra till rena, trivsamma och välskötta miljöer.
I rollen som lokalvårdare ansvarar du för daglig städning och underhåll av lokaler. Du arbetar självständigt, är noggrann och ser detaljer som andra missar. Ditt arbete gör skillnad varje dag - både för trivsel och för helhetsintrycket.
A 95 Consulting är ett bemannings- och rekryteringsföretag. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: www.a95consulting.se

Publiceringsdatum
2025-11-06

Arbetsuppgifter
Städning av kontor, personalutrymmen och gemensamma ytor
Hantering av städutrustning och material
Ansvara för att lokalerna håller hög standard

Vi erbjuder:
Anställning hos kund via A 95 Consulting
Trygg och trivsam arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom serviceyrket

Kvalifikationer
Självständig, noggrann och ansvarstagande
Erfarenhet av lokalvård är meriterande
Svenska i tal och skrift

Så här söker du
Vi använder digitala CV:n som skapas via Junglia - ett snabbt och smidigt sätt att söka.
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till rekrytering@a95consulting.se

Ämne: Lokalvårdare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: rekrytering@a95consulting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A 95 Consulting AB (org.nr 559123-4579), https://junglia.com/
665 32  KIL

Jobbnummer
9591512

