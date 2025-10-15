Erfaren lokalvårdare med körkort till Stockholm
Kleni AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kleni AB i Stockholm
, Sollentuna
, Håbo
, Nynäshamn
, Knivsta
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-15Beskrivning
Just nu söker vi efter extra städpersonalen med erfarenhet av kontorsstädning och trappstädning! Det är en deltidsarbete men mer timmar kan förekomma.
Som medarbetare inom lokalvård så kommer du att ingå i en arbetsgrupp som underhåller en offentlig lokal. Du kommer att arbeta med den dagliga underhållsstädningen. Arbetet inleds med introduktion samt arbetsbeskrivning vad som skall göras i varje område.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten innebär städning av trappor & kontor i Stockholms område. Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett brinnande intresse och engagemang för service och vet hur olika typer av människor skall bemötas. Som person är du social, utåtriktad, flexibel och du utför ditt jobb med god kvalité. Att forma ditt eget och gruppens arbete ser du som en självklarhet. Du strävar efter att göra ett noggrant arbete med ett bra bemötande där nöjd kund är i fokus.
Erfarenhet från andra serviceyrken eller det som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är meriterande.
Du har lätt att uttrycka dig i både svenskt tal och skrift.
Manuellt körkort är ett krav! Anställningsvillkor
Anställning enligt vårt Kollektivavtal Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kleni AB
(org.nr 556921-4249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kleni AB Jobbnummer
9558488