Erfaren Logistikutvecklare till MediCarrier
2026-03-18
Är du en erfaren Logistikutvecklare som vill ta dig an ett samhällsviktigt uppdrag? Motiveras du av att arbeta i skärningspunkten mellan strategi, beredskap och varuflöden? Är du van vid att driva förändring och samverka där många aktörer och verksamheter är involverade? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Om tjänsten Som Logistikutvecklare har du en nyckelroll i arbetet med att säkerställa effektiva, robusta och innovativa varuflöden för MediCarrier och Region Stockholm.
Arbetsuppgifterna är breda och utgår från uppdraget att ta initiativ till, driva eller stödja utveckling- eller förbättringsarbete. Du arbetar med både strategiska, taktiska och operativa frågeställningar längs hela försörjningskedjan för hälso- och sjukvården inom Region Stockholm.
I rollen ingår analyser av flöden och processer, identifiering av utvecklingsmöjligheter och förbättringsbehov samt att leda genomförandet av beslutade projekt.
Det kan innebära att ta initiativ till och leda större utredningar som skapar underlag för strategiska beslut eller att leda beslutade initiativ som skapar konkreta resultat i närtid. Som expert inom varuförsörjning kommer du att representera MediCarrier eller Region Stockholm i olika forum.
Region Stockholm har sedan 2024 ett särskilt programkontor för försörjningsberedskap. Uppdraget är att inrikta, samordna och stödja utvecklingen av hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap som en del av uppbyggnaden av det civila försvaret i Sverige. Programkontoret leds av MediCarriers vd och som Logistikutvecklare kommer du att ha en viktig roll i detta arbete.
Vem är du? Du är en engagerad och strukturerad person som kan planera ditt och andras arbete väl och du känner ett stort ansvar för att leverera ett slutresultat med hög kvalité. Du har lätt att arbeta i olika miljöer och att sätta dig in i nya frågeställningar. Med din goda analytiska förmåga identifierar du affärsmässiga, robusta och innovativa lösningar som driver strategisk utveckling och löpande förbättringar.
Genom utbildning och erfarenhet har du utvecklat goda kunskaper som du kan omsätta i resultat. Du är också lyhörd för andras erfarenheter och delar gärna din egen kunskap. Du är en naturlig ledare som skapar förtroende och bygger starka relationer med både kollegor och andra inom Region Stockholm.
Du trivs med att jobba tillsammans med andra och du har förmåga att skapa ett bra och effektivt samarbete. Med en prestigelös och flexibel personlighet tar du dig an olika roller vid behov i syfte att uppnå det bästa slutresultatet.
Kvalifikationer Vi söker dig med en civilingenjörsexamen eller motsvarande med inriktning logistik eller annat relevant område. Du har minst tio års dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus på logistikprocesser och varuflöden. Du har erfarenhet som gör att du förstår detaljerna i ett försörjningsflöde. Gärna från en varuägande organisation med egen drift eller styrning av lager- och transportverksamhet.
Du har tidigare erfarenhet och goda kunskaper av att arbeta
i projektform utifrån en vedertagen projektmodell där du företrädesvis haft rollen som projektledare eller annan nyckelroll i en projektledningsgrupp
på alla nivåer i en organisation från ledningsnivå till daglig verksamhet
i olika system och där du är en erfaren användare och kravställare
i Excel där du har förmågan att strukturera, analysera och dra slutsatser från stora datamängder och presentera det på ett tydligt och anpassat sätt i Powerpoint.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i större organisationer samt erfarenhet av utveckling och etablering av nya lagerstrukturer, lagerdesign och automationslösningar.
Vi erbjuder dig Hos MediCarrier blir du en del av en flexibel och prestigelös organisation med högt engagemang. Som nyanställd får du ett omfattande introduktionsprogram som ger dig en god förståelse för vår verksamhet. MediCarrier är en del av Region Stockholm och vi arbetar efter våra gemensamma värdeord: samverkan, kompetens, pålitlighet och öppenhet.
Ett hälsofrämjande arbetsliv är viktigt för oss. Därför erbjuder MediCarrier ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor, friskvårdstimme och tillgång till vårt företagsgym samt möjlighet att delta i andra hälsofrämjande aktiviteter. Vi erbjuder lunchförmån genom Edenred och subventionerade friskvårdsaktiviteter via Benifex. Vi erbjuder möjlighet till visst distansarbete och värnar om en god balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Bakgrundskontroll kommer att genomföras inför en eventuell anställning. Som en del av rekryteringsprocessen använder vi även arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan förekomma. Arbetsplatsen är belägen på vårt huvudkontor i Lunda industriområde i Spånga, med goda kommunikationer och gratis parkering utanför kontoret. Arbetsspråket är svenska.
Om Verksamheten MediCarrier AB är Region Stockholms logistik- och transportföretag och vårdens externa lager. Vi levererar sjukvårds- och förbrukningsartiklar samt utför samordnade transporter av bland annat prover och internpost. Sedan 1 januari 2021 ansvarar vi även för regionens beredskapslager avseende kritisk skyddsutrustning och förbrukningsartiklar till hälso- och sjukvården. Vi är ett dynamiskt och växande bolag med ett viktigt samhällsuppdrag. MediCarrier omsätter cirka 1,4 miljarder kronor och har drygt 200 medarbetare. På vårt lager hanterar vi 10 000 orderrader per dag, och våra transporttjänster gör 30 000 angöringar per månad.
I denna rekrytering samarbetar MediCarrier med Poolia och urval sker löpande. Ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
