Erfaren ledare till stabil och framtidsfokuserad IT-driftmiljö
Supportteknikerjobb / Boden
2026-01-02
Är du en tekniskt nyfiken ledare som trivs med ansvar och vill vara med och forma framtidens driftmiljö? Hos Generic får du kombinera ditt intresse för teknik och struktur med möjligheten att leda ett engagerat team i en miljö där säkerhet, kvalitet och utveckling står i fokus. Som driftansvarig teknisk teamledare blir du en nyckelperson i Generics resa mot en modernare plattformsarkitektur - med frihet att påverka, utrymme att växa och ett nära samarbete med både kollegor och ledning.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Generics räkning en driftansvarig teknisk teamledare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Generic.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Generics önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
.
Du erbjuds
Samhällskritisk teknik som räddar liv - människan i fokus hos Generic!
Generic kombinerar ansvarstagande ingenjörskap med en platt, snabbt agerande organisation. Hos Generic får du se resultatet av ditt arbete, ta ägandeskap och utvecklas.
Generic är ett lag där alla får höras. De värdesätter öppna diskussioner, raka besked och att idéer vinner. Besluten fattas nära problemet. Du får mandat att agera och påverka. Arbeta med både befintlig infrastruktur och nya system- och molnprojekt.
Hela bolaget samlas två gånger om året för att bygga kultur och trivas. Generic tror det är viktigt och smart att alla känner alla!

Dina arbetsuppgifter
Som driftansvarig teknisk teamledare får du helhetsansvar för Generics driftmiljö och leder det dagliga arbetet i teamet samtidigt som du själv arbetar operativt med felsökning, konfiguration och förbättringar. Du fungerar som länk mellan teknik och ledning, samordnar insatser och följer upp projekt. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med praktiskt arbete och inkluderar att utveckla plattformen, stärka säkerheten och förbättra effektivitet och robusthet i infrastrukturen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Agera teamlead inom driftteamet
Driva planerade projekt, följa upp leveranser och rapportera till CTO
Bidra till att modernisera teknikerna och öka systemens robusthet
Stärka säkerheten genom proaktiva och strategiska val
Hjälpa till att minska påverkan vid eventuella driftstörningar
Generic tror på kraften i det lokala samarbetet och värdesätter närvaro på kontoret, men de erbjuder samtidigt flexibilitet med möjlighet till delvis distansarbete. Du kommer rapportera till, och ha ett nära sammarbete med, Generics CTO Fredrik.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Generic. För att trivas i rollen ser vi att du har ett naturligt ledarskap och en förmåga att få andra att samarbeta mot gemensamma mål. Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att ha överblick och ansvar, samtidigt som du inte drar dig för att själv kavla upp ärmarna när det behövs.
Din analytiska förmåga och ditt tekniska intresse gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa system och hitta lösningar som både är hållbara och effektiva. Du kommunicerar tydligt, oavsett om det handlar om att förklara tekniska detaljer för kollegor eller att rapportera till ledning. Framför allt värdesätter du ett öppet klimat där kunskap delas och där prestigelöshet och samarbete är en självklar del av vardagen.
Förväntad erfarenhet för rollen:
Erfarenhet av ledarskap inom teknisk drift.
Högskoleutbildning inom IT, teknik eller motsvarande erfarenhet
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med både tekniker och beslutsfattare
Analytisk och strukturerad med förmåga att prioritera och driva arbete framåt
Självständig problemlösare som använder dokumentation, AI och supportkanaler effektivt
God förståelse för drift, nätverk och säkerhet
Meriterande erfarenheter:
Docker/Kubernetes
Virtualisering (främst VMware)
Linux (drift och felsökning)
Nätverk och brandväggar
DevOps-verktyg (CI/CD, DX)
Krav för tjänsten:
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-16

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650), https://www.generic.se/ Arbetsplats
Generic Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se Jobbnummer
9667168