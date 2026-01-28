Erfaren ledare till rollen som Shift Manager inom Parkfood!
Nu söker vi dig som brinner lika mycket för matupplevelser som du brinner för ledarskap! Visst är vi kända för snirkliga berg-och-dalbanor, snurriga karuseller och lustiga hus. Men för många av våra gäster är god mat och smarriga sockervadd lika uppskattat som häftiga attraktioner. Därför söker vi nu dig som önskar spela en ledande roll när det kommer till att bidra till dessa minnesvärda matupplevelser i vår park! Är du redo att ta nästa kliv och samtidigt vara med på resan att ta Parkfood och Snacks till nya höjder?!
I rollen som Shift Manager är du en självklar del av driften och arbetsleder ditt team. Det är ett mycket spännande jobb där den ena dagen inte är den andra lik. Du kommer att leda och coacha säsongsmedarbetare samt fungera som ett stöd för våra säsongsanställda Shift Managers, där du genom arbetsledning och coachning bidrar till att de utvecklas i sina roller och kan leverera gästmöten i världsklass - varje gång!
Vem är du?
Som erfaren ledare är du en glädjespridande förebild, som är tydlig och lyhörd. Till skillnad från våra säsongsanställda Shift Managers kommer du även jobba utanför säsongerna, vilket innebär att mycket förberedelse- och planeringsarbete ingår i din roll. Som ledare bör du vara trygg med din pedagogiska förmåga, då du kommer utbilda och utveckla såväl dina egna medarbetare som dina Shift Manager-kollegor.
Som Shift Manager inom Parkfood och Snacks ansvarar du för att dina enheter når de ekonomiska mål som är satta för respektive enhet. Vi ser därför att du är en målinriktad person som har lätt för att få med dig andra i arbetet med att jobba mot budgetmål och merförsäljning. Som person är du positiv, strukturerad och ansvarstagande. Du har lätt för att kommunicera i tal och är inte rädd för att hugga in där det behövs, där du även på eget bevåg förväntas kunna identifiera utvecklingsområden som du behöver agera på.
Parkfood och Snacks består av totalt 27 enheter, uppdelade i 8 rotationer, cirka 20 Shift Managers och cirka 300 medarbetare. Du rapporterar till Area Manager för Parkfood och Snacks. Som tillsvidareanställd kommer du att vara en långsiktig del av avdelningen och förväntas bidra kontinuerligt till utveckling, planering och förbättringsarbete. Du kommer i din roll ha tätt samarbete med såväl din Area Manager som dina andra Shift Manager-kollegor. Rollen innebär även ett mer övergripande och samordnande ansvar för driften över hela året, inte enbart under säsong.Publiceringsdatum2026-01-28Kravprofil för detta jobb
• Minst 5 års erfarenhet inom mat- och dryckesvärlden
• Minst 3 års erfarenhet inom ledarskap
• Minst 2 års erfarenhet av att arbetsleda chefer
• Kan kommunicera på svenska obehindrat
• Relevant erfarenhet när det kommer till att utveckla och förbättra mat- och serviceupplevelser
• Kundserviceerfarenhet
Utöver ovanstående kravprofil lägger vi även stor vikt vid dina personliga egenskaper! Vi söker en ledare som, i enlighet med Gröna Lunds ledarstandard och våra värderingar, bidrar till en trygg och glädjesprudlande arbetsmiljö.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start omgående. Arbetstiderna är varierande, där det både ingår arbete på kvällar och helger. Lön enligt överenskommelse.Så ansöker du
Sista ansökningsdagen är den 15 februari. Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Matilda Dahlman, Area Manager för Parkfood och Snacks, på matilda.dahlman@gronalund.com
. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Josef Sakaria, Senior HR-Partner, på josef.sakaria@gronalund.com
. På Gröna Lund finns en lokal fackklubb dit du kan vända dig för frågor gällande en eventuell tjänst hos oss. Du når dem via mejl unionen@gronalund.com
.
Om Gröna Lund
Gröna Lund är en av världens äldsta nöjesparker och öppnade sina portar för första gången redan 1883. Vackert beläget med ett unikt vattenläge på Djurgården vid Stockholms inlopp kan våra gäster njuta av attraktioner för stora som små, spel och 5-kamp, lyckohjul och lotterier, matkiosker och restauranger. Tivolit sprudlar även av underhållning och musik, där vi varje sommar bjuder upp till dans på den anrika dansbanan, hundratals barnföreställningar och över 50 konserter med svenska och utländska storheter på Lilla och Stora Scen.
Gröna Lund är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Kolmården, Skara Sommarland och Furuvik. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
