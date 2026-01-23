Erfaren Ledare? Nu Söker Vi En Sektionschef Till Afry!
2026-01-23
Är du en engagerande ledare som vill vara med och forma framtidens industri? Vill du driva spännande projekt i norra Sverige och kombinera affärssinne med människofokus? Då har vi rollen för dig, nu söker vi en Sektionschef till AFRY i Kiruna. Ansök redan idag, urvalet sker löpande.
Information om tjänsten och företaget
Professionals Nord söker för AFRYS räkning en Sektionschef. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos AFRY.
AFRY är en europeisk ledare inom ingenjörs-, design- och rådgivningstjänster, i Sverige har AFRY kontor på mer än 90 orter och är marknadsledande när det gäller tekniska konsulttjänster mot industrin. AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer, här är du med och utvecklar banbrytande och hållbara innovationer inom infrastruktur, energi och industri.
Sektionen Industri Kiruna arbetar med design, konstruktion och projektledning inom El, Instrument, Automation, Mekanik, Rör, HVAC och Underhåll i både små och stora industriprojekt. Kunderna finns främst inom sektorn Gruva & Stål.
Du blir en del av kontoret i Kiruna med ca 30 kompetenta kollegor och du ingår även i ledningsgruppen för Industri Region Norr - från Hudiksvall till Kiruna.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och AFRYS önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till fanny.skott@pn.se
Som Sektionschef på AFRYs Industri-division har du helhetsansvar för sektionen - personal, affärer, marknadsföring, tillväxt och lönsamhet. Din uppgift är att bygga en långsiktigt hållbar verksamhet med hög kompetens och leveransförmåga.
Du leder med ett coachande förhållningssätt och skapar en arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas. Du kommer att leda ett seniort team bestående av 10 personer, där alla ser fram emot att ha dig på plats.Kvalifikationer
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos AFRY. Du är affärsdriven, kommunikativ och coachande i din ledarstil - med förmågan att skapa möjligheter och se förändring som något positivt.
Vidare söker vi dig som:
• Har teknisk högskoleutbildning och arbetslivserfarenhet från industri.
• Har erfarenhet av ledarskap och personalansvar.
• Är van vid försäljning och kundrelationer.
• Har haft budget- och resultatansvar.
• Har ett starkt nätverk i regionen och ser samarbete som nyckeln till framgång.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Kiruna
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott
KONTAKT: Fanny Skott
Afry
