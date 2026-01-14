Erfaren ledare inom vård och omsorg/LSS sökes till Chefspool
2026-01-14
Har du en gedigen erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg/LSS? Har du arbetat länge som chef inom kommunal verksamhet? Vi söker nu erfarna chefer för tidsbegränsade uppdrag inom funktionsstöd.
Du är kanske pensionerad, verksam som konsult eller har ett kreativt arbete idag och söker en ny flexibel form. Det viktiga är att du är trygg i chefsrollen, har en lång erfarenhet och brinner för välfärdsuppdraget.
Som interimschef kommer du att ingå i vår bemanningspool för chefer- Chefspoolen. Chefspoolen är en ny satsning från HR, inom Förvaltningen för Funktionsstöd.
Målet är enkelt: att ledarskapet ska vara tryggt och närvarande även vid frånvaro eller vakanser. Som del av poolen kliver du snabbt in i verksamheten och tar ansvar. Du ser till att trygghet och kvalitet består från dag ett, för både medarbetare och brukare.
Du kommer att arbeta som första linjens chef med fullt ansvar för budget, personal och arbetsmiljö. Arbetet innebär att du kommer att gå in i tillfälliga uppdrag där du antingen tar över helhetsansvaret för en enhet eller stöttar kollegor och avlastar med avgränsade arbetsuppgifter.
Du kommer att arbeta som första linjens chef med fullt ansvar för budget, personal och arbetsmiljö. Rollen innebär tillfälliga uppdrag där du antingen går in och tar helhetsansvaret för en enhet, eller stöttar och avlastar kollegor genom att ta ansvar för avgränsade arbetsuppgifter. Uppdragen är upptill sex månader långa och styrs av verksamhetens behov. Behovet är främst inom verksamheter såsom; boende med särskild service och personlig assistans. Men det kan också komma uppdrag även inom boendestöd och daglig verksamhet.
Chefspoolen är en del av den Staden-övergripande Bemanningsenheten på Förvaltningen för Funktionsstöd.
Du anställs per uppdrag och får tim- eller månadslön under tiden uppdraget pågår. Efter avslutat uppdrag återgår du till poolen och kan matchas mot nya, intressanta uppdrag.
Citat från chefsvikarier i poolen:
"Jag tycker att arbetet är roligt och stimulerande. Oftast möts jag av en tacksamhet från chefskollegor eftersom jag innebär en avlastning för dem".
"Det är roligt att träffa kollegor och brukare och finnas där. Jag vill vara solidarisk och göra en insats om mina erfarenheter kommer till nytta".
"Jag var pensionär ett tag, nu arbetar jag igen. Det är jätteroligt att jobba igen och jag har gjort nytta där jag är idag".
Varmt välkommen med din ansökan, bli en del av vårt roliga och viktiga arbete!Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning på 180 högskolepoäng inom social omsorg/socialt arbete, vård, beteendevetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer adekvat för tjänsten.
Det är även ett krav att du har minst 5 års erfarenhet av arbete som chef inom vård och omsorg/LSS. Som chef har du haft ansvar för budget, personal- och arbetsmiljöansvar samt verksamhetsutveckling. Det är en fördel om du varit chef i kommunal verksamhet.
Vi ser även att du behöver ha goda kunskaper inom områden styrda av följande lagar: SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och/eller HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).
Det är en fördel om du kan ta uppdrag inom alla stadsområden då vi har uppdrag i hela Göteborgs stad.
Vi ser att du behöver vara öppen för att snabbt kunna vara på plats och starta nytt uppdrag. Du är en stabil chef som kan bidra till att skapa en positiv arbetsmiljö samt säkerställa en effektiv och trygg verksamhet under en övergångsperiod. Viss möjlighet till flexibelt upplägg av arbetstid kan finnas. Vi tror att det kommer finnas möjligheter till sådana uppdrag just du är intresserad av.
Vi söker en ledare som har förmåga att ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar. Du arbetar även bra med andra genom att lyssna, visa intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du är bekväm i sociala situationer. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Slutligen är du lugn och trygg i svåra situationer, kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.Övrig information
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Urval genomförs löpande och intervjuer sker under ansökningstiden.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
