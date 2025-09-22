Erfaren Lastväxlare/ Liftdumper Chaufför CE Malmö
Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-09-22
Vi på Prima Bemanning & Logistik söker nu en erfaren och driven CE-chaufför till ett spännande uppdrag hos en av våra storkunder inom transport- och återvinningsbranschen i Malmö.
Detta är en heltidstjänst där du initialt blir anställd som konsult hos oss på Prima Bemanning, med mycket goda möjligheter att gå över till anställning direkt hos kund.
Du kommer att arbeta med liftdumper- och lastväxlartransporter, vilket kräver körvana, noggrannhet och fysisk styrka. Arbetsuppgifterna omfattar körning, lastning/lossning och hantering av containrar inom Malmö med omnejd.
Som chaufför representerar du företaget ute hos kund, så du bör ha ett serviceinriktat förhållningssätt, vara flexibel och inte vara rädd för att ta i när det behövs.Kravprofil för detta jobb
CE-körkort
YKB och digitalt färdskrivarkort
Erfarenhet av liftdumper och/eller lastväxlare är starkt meriterande
God fysik och arbetsvilja
Självgående, ansvarsfull och positiv
Arbetstid och omfattning
Heltid - måndag till fredag
Arbetstider: 06:30-15:30
Övertid kan tillkomma vissa dagar - du bör vara inställd på att ibland jobba över när det behövs
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform
Inledande konsultuppdrag via Prima Bemanning, med stor möjlighet till anställning hos kund
Fast lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: marcus@primabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
