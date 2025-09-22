Erfaren Lastväxlare/ Liftdumper Chaufför CE Malmö

Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-09-22


Vi på Prima Bemanning & Logistik söker nu en erfaren och driven CE-chaufför till ett spännande uppdrag hos en av våra storkunder inom transport- och återvinningsbranschen i Malmö.
Detta är en heltidstjänst där du initialt blir anställd som konsult hos oss på Prima Bemanning, med mycket goda möjligheter att gå över till anställning direkt hos kund.

Publiceringsdatum
2025-09-22

Om tjänsten
Du kommer att arbeta med liftdumper- och lastväxlartransporter, vilket kräver körvana, noggrannhet och fysisk styrka. Arbetsuppgifterna omfattar körning, lastning/lossning och hantering av containrar inom Malmö med omnejd.
Som chaufför representerar du företaget ute hos kund, så du bör ha ett serviceinriktat förhållningssätt, vara flexibel och inte vara rädd för att ta i när det behövs.

Kravprofil för detta jobb
CE-körkort

YKB och digitalt färdskrivarkort

Erfarenhet av liftdumper och/eller lastväxlare är starkt meriterande

God fysik och arbetsvilja

Självgående, ansvarsfull och positiv

Arbetstid och omfattning
Heltid - måndag till fredag

Arbetstider: 06:30-15:30

Övertid kan tillkomma vissa dagar - du bör vara inställd på att ibland jobba över när det behövs

Start: Enligt överenskommelse

Anställningsform
Inledande konsultuppdrag via Prima Bemanning, med stor möjlighet till anställning hos kund

Fast lön enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: marcus@primabemanning.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prima Bemanning & Logistik Stockholm AB (org.nr 556718-3768)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prima Bemanning & Logistik Stockholm

Jobbnummer
9519460

