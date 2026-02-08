Erfaren Lastbilsmekaniker sökes till expansivt team i Jönköping!
Erfaren Lastbilsmekaniker sökes till expansivt team i Jönköping!
Är du en skicklig mekaniker med ett passionerat intresse för tunga fordon eller personbilar?
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där du får lösa tekniska problem och utvecklas i yrket?
Då är detta jobbet för dig!
Vi på MK Manning söker nu en lastbilsmekaniker till en av våra växande kunder inom fordonsbranschen i Jönköping.Publiceringsdatum2026-02-08Dina arbetsuppgifter
Utföra service och underhåll på lastbilar eller personbilar beroende på din kompetens.
Felsöka och åtgärda mekaniska och elektriska problem.
Reparera och byta ut slitna delar för att säkerställa driftsäkerheten.
Arbeta med allt från bromsar, motorer och drivlinor till elsystem och klimatanläggningar.
Genomföra besiktningar och säkerställa att fordonen uppfyller gällande säkerhetskrav.
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet som lastbilsmekaniker.
Har god kunskap om fordonsteknik, hydraulik och elsystem.
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och hantera olika typer av arbetsuppgifter.
Innehar B-körkort (krav), C-körkort är meriterande.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och attraktiva förmåner.
Möjlighet att bli en del av ett väletablerat och växande företag.
En varierad vardag med tekniska utmaningar och utvecklingsmöjligheter.
Trygg anställning och goda villkor.
Anställningsinformation:
Lön enligt överenskommelse.
Heltidstjänst med flexibel start.
Placering: Jönköping.
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Missa inte din chans - skicka in din ansökan idag och bli en del av ett framgångsrikt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9729719