Erfaren Lastbilsmekaniker sökes till expansivt team i Göteborg!
MK Manning AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2025-10-24
Erfaren lastbilsmekaniker sökes till växande team i Göteborg!
Har du ett genuint intresse för fordon och lång erfarenhet av att arbeta med lastbilar eller personbilar?
Vill du bli en del av ett företag där du får utvecklas, anta tekniska utmaningar och bidra till ett starkt team?
Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
MK Manning söker nu en erfaren lastbilsmekaniker till en av våra expansiva kunder inom fordonsbranschen i Göteborg. Här får du arbeta i en modern verkstad med varierande uppgifter och stort fokus på kvalitet och service.Dina arbetsuppgifter
Utföra service, reparation och underhåll på lastbilar eller personbilar beroende på din kompetens.
Felsöka och åtgärda mekaniska och elektriska problem.
Reparera och byta ut slitna komponenter för att säkerställa driftsäkerheten.
Arbeta med allt från motorer, bromsar och drivlinor till hydraulik, elsystem och klimatanläggningar.
Genomföra besiktningar och säkerställa att fordonen uppfyller gällande säkerhetskrav.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som lastbilsmekaniker eller fordonstekniker.
Har goda kunskaper inom fordonsteknik, hydraulik och elsystem.
Är noggrann, självständig och lösningsorienterad.
Trivs i en miljö med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Har B-körkort. C-körkort är meriterande.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön och attraktiva villkor.
Trygg anställning hos ett väletablerat och växande företag.
En stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
En varierad vardag med både teknik och lagarbete i fokus.
Anställningsinformation
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Göteborg
Lön: Enligt överenskommelse
Vi arbetar med löpande urval - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.Bli en del av MK Manning och bidra till ett team som drivs av yrkesstolthet, kvalitet och gemenskap! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MK Manning AB
(org.nr 559431-8015), https://www.mkmanning.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tomislav Kolobaric tk@mkmanagement.se Jobbnummer
9574307