Erfaren lastbilschaufför sökes till uppdrag inom Stockholmsregionen
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
, Upplands-Bro
, Sigtuna
Är du en erfaren lastbilschaufför och söker nästa steg i karriären?
Vi på JobYard Sverige AB söker nu erfarna C-E-chaufförer till en av våra kunder i Stockholm.
Det här är en tjänst för dig som vill ha ett stabilt heltidsjobb med fasta körningar inom Stockholmsområdet, utan övernattningar - men med mycket ansvar och högt tempo!
I denna roll kommer du att ansvara för säkra och effektiva transporter inom Stockholm. Du arbetar med fasta eller varierande rutter beroende på uppdraget, med start och slut i Stockholm varje arbetsdag.
Exempel på arbetsuppgifter inkluderar:
Lastning och lossning av varor, ibland med truck eller annan lyftutrustning
Hantering av transportdokument och digitala leveranssystem
Säkerställa punktliga och korrekta leveranser
Bidra till en trygg och serviceinriktad arbetsmiljö
Tjänsten är på heltid, dagtid, och du arbetar med utgångspunkt i Stockholm.
Vem vi söker
Vi söker dig som har:
Har C-E körkort och giltigt YKB (Yrkeskompetensbevis)
Har erfarenhet av yrkeskörning - gärna inom tätort eller distribution
Talar och skriver mycket god svenska
Är noggrann, självgående och serviceinriktad
Har god lokalkännedom om Stockholmsområdet (meriterande)
Du är en trygg förare med hög ansvarskänsla, som uppskattar tydliga rutiner men kan anpassa dig när dagen kräver det.
Rätt till Nystartsjobb?
Om du har rätt till Nystartsjobb kan detta vara en extra bra möjlighet för dig!
Du kan vara berättigad om du till exempel:
Har varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen en längre tid
Är nyanländ i Sverige och har uppehållstillstånd
Har nyligen avslutat en längre sjukskrivning
Har en funktionsnedsättning som påverkar din arbetsförmåga
Kontakta Arbetsförmedlingen om du är osäker på om du omfattas.
Vi hanterar ansökningar löpande och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Om du matchar vår kunds behov kontaktar vi dig för intervju.
Skicka in din ansökan idag!
Om JobYard
JobYard Sverige AB hjälper yrkeskunniga förare att hitta rätt plats i arbetslivet.
Vi samarbetar med företag inom logistik, transport och åkeri som värdesätter kompetens, punktlighet och utveckling - och vi arbetar för att skapa långsiktiga möjligheter för både kandidater och arbetsgivare.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
