Erfaren lastbilschaufför med YKB? Vi söker dig som är 63+!

Alert Senior i Västerås AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2026-02-04


Har du körningen i ryggmärgen - och vill fortsätta bidra med din erfarenhet?
Alert Senior Göteborg söker nu seniora lastbilschaufförer (från 63 år) med giltigt YKB för varierande uppdrag i Göteborg med omnejd. Det kan handla om inhopp vid sjukfrånvaro, semestertider eller återkommande körningar - du styr själv din tillgänglighet.
Vi söker dig som:
Har giltigt YKB och C eller CE-körkort
Är lugn, trygg och har god lokalkännedom
Är lösningsorienterad, noggrann och gillar mötet med kunden

Vill arbeta i ett sammanhang där erfarenhet värderas högt
Vi erbjuder:
Flexibla uppdrag anpassade efter din tid och vardag
Ett engagerat team med seniorer som gillar att göra nytta
Möjlighet att bidra med din kompetens där den verkligen behövs

Kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av att köra lastbil i yrkestrafik
Kompetens: Godkänt YKB, vana av transport/logistik
Körkort: C eller CE

Vi träffar kandidater löpande, så skicka gärna in din intresseanmälan så snart som möjligt.
Du väljer själv hur mycket eller lite du vill jobba - tillsammans hittar vi en lösning!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: magnus.larsson@alertsenior.se

