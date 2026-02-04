Erfaren lastbilschaufför med YKB? Vi söker dig som är 63+!
Alert Senior i Västerås AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-02-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alert Senior i Västerås AB i Göteborg
, Malmö
, Vellinge
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du körningen i ryggmärgen - och vill fortsätta bidra med din erfarenhet?
Alert Senior Göteborg söker nu seniora lastbilschaufförer (från 63 år) med giltigt YKB för varierande uppdrag i Göteborg med omnejd. Det kan handla om inhopp vid sjukfrånvaro, semestertider eller återkommande körningar - du styr själv din tillgänglighet.
Vi söker dig som:
Har giltigt YKB och C eller CE-körkort
Är lugn, trygg och har god lokalkännedom
Är lösningsorienterad, noggrann och gillar mötet med kunden
Vill arbeta i ett sammanhang där erfarenhet värderas högt
Vi erbjuder:
Flexibla uppdrag anpassade efter din tid och vardag
Ett engagerat team med seniorer som gillar att göra nytta
Möjlighet att bidra med din kompetens där den verkligen behövs
Kvalifikationer:
Tidigare erfarenhet av att köra lastbil i yrkestrafik
Kompetens: Godkänt YKB, vana av transport/logistik
Körkort: C eller CE
Vi träffar kandidater löpande, så skicka gärna in din intresseanmälan så snart som möjligt.
Du väljer själv hur mycket eller lite du vill jobba - tillsammans hittar vi en lösning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: magnus.larsson@alertsenior.se Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973), https://www.alertsenior.se/goteborghisingen/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs kommun Jobbnummer
9724031