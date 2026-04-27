Erfaren lastbilschaufför med YKB? Vi söker dig som är 63+!
Alert Senior i Västerås AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-04-27
Har du körningen i ryggmärgen - och vill fortsätta bidra med din erfarenhet?
Alert Senior Göteborg söker nu en senior lastbilschaufför (från 63 år) för ett sommaruppdrag med goda möjligheter till förlängning.
Om uppdraget
Du kommer arbeta med partidistribution med cirka 8-12 stopp per dag, främst mellan terminaler. Uppdraget utgår från centrala Göteborg och är strukturerat med tydliga körningar.
Arbetstider
Måndag - fredag kl. 07:00-16:00
Vi söker dig som:
Har CE-körkort och giltigt YKB
Har god körvana och känner dig trygg bakom ratten
Är lugn, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med ett självständigt arbete och ett professionellt bemötande
Har erfarenhet av distribution eller liknande körningar
Meriterande:
ADR-utbildning
Vi erbjuder:
Ett tryggt och strukturerat uppdrag över sommaren
Goda möjligheter till förlängning
Ett sammanhang där din erfarenhet värderas högt
Stöttning från ett engagerat team
Tidigare erfarenhet av att köra lastbil i yrkestrafik
Kompetens: Godkänt YKB, vana av transport/logistik
Körkort: CE
Vi träffar kandidater löpande, så skicka gärna in din intresseanmälan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
E-post: magnus.larsson@alertsenior.se Arbetsgivare Alert Senior i Västerås AB
(org.nr 556961-5973), https://www.alertsenior.se/goteborghisingen/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs kommun Jobbnummer
9878830