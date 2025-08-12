Erfaren lärare och nyfiken på nya möjligheter i höst?
Clockwork skolrekrytering rekryterar och bemannar all skolpersonal över hela Sverige.
Med stora upparbetade nätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som lärare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: www.clockworkpeople.se/skolbemanningochrekrytering
Företaget erbjuder
Kanske trivs du där du är - men undrar om det finns något som passar ännu bättre?
Eller så är du redo att ta nästa steg, men vill ha hjälp att hitta rätt?
Hos oss på Clockwork Skolbemanning & Rekrytering möter du ett dedikerat team som kan skolvärlden och som förstår vad som krävs för att trivas och utvecklas som lärare.
Vi samarbetar med skolor över hela landet - både kommunala och fristående - och just nu förbereder vi inför hösten 2025. Därför söker vi dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa på grundskolan och/eller gymnasiet med några års erfarenhet och en önskan om att göra skillnad i en ny skolmiljö.
Det här är inte en specifik tjänst - utan en inbjudan till dig som vill:
• Få information om lediga jobb före alla andra
• Matchas med tjänster som stämmer med dina önskemål och värderingar
• Ha en personlig kontakt som lyssnar på vad du söker
• Känna trygghet i processen om du väljer att byta jobb
Så här funkar det:
Du registrerar dig enkelt via länken. Vi tar kontakt för att höra mer om dina önskemål och håller dig uppdaterad när vi får in tjänster som kan passa. Allt är helt förutsättningslöst.
Varmt välkommen att höra av dig - vi ser fram emot att prata mer med dig!Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
I denna tillsättning samarbetar skolan med Clockwork Skolbemanning & Rekrytering som sköter hela processen. Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare.
Följ oss:www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanningwww.facebook.com/skolbemanning
Få förslag på tjänster som passar dig.www.pedagogjobb.nu Ersättning
