Erfaren lärare åk 4-6 till Vilbergskolan
Norrköpings kommun / Grundskollärarjobb / Norrköping Visa alla grundskollärarjobb i Norrköping
2026-01-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Brinner du för undervisning, relationer och att bygga motivation hos elever i mellanstadiet? Då kan du vara den lärare vi söker till ett förstärkt två-lärarskap i årskurs 5 på Vilbergsskolan.
Vilka är vi?
Vilbergsskolan är en F-6-skola i Norrköping med cirka 340 elever. Vi arbetar långsiktigt och medvetet för att skapa trygghet, studiero och en lärandemiljö där alla elever känner sig inkluderade och sedda.
På skolan arbetar enbart legitimerade lärare i samtliga verksamheter. År 2025 tilldelades vi Norrköpings kommuns arbetsmiljöpris, ett tydligt kvitto på att både elever och personal trivs, mår bra och lyckas i sina uppdrag.
Vi har en stark tilltro till samarbete, både i arbetslagen och i undervisningen. Tillsammans formar vi en skola där eleverna får utveckla ansvarstagande, samarbetsförmåga och ett kritiskt tänkande. Vi rustar våra elever för framtiden genom att ge dem verktyg att göra skillnad, i klassrummet och i livet.
Nu söker vi en ny kollega som vill vara en del av vårt fortsatta utvecklingsarbete genom att arbeta tillsammans, tänka nytt och göra skillnad på riktigt.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att vi förstärker lärarorganisationen i nuvarande årskurs 5 genom att tillsätta ytterligare en lärare. Vi ser ett behov av ett förstärkt pedagogiskt ledarskap och ett mer målinriktat arbete med motivation för lärande samt trygghet och studiero.
Uppdraget innebär arbete i ett två-lärarskap i årskursen. Tillsammans med kollegor planerar, genomför och följer du upp undervisningen med tydliga strukturer och gemensamt ansvar för elevernas lärande och skolvardag. Du arbetar aktivt för att skapa stabilitet, arbetsro och goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling.
Du samarbetar nära arbetslaget, elevhälsan och skolledning och bidrar till skolans gemensamma utvecklingsarbete.
Vem är du?
Du är en legitimerad lärare som möter eleverna med trygghet och tydlighet och som anpassar ditt språk så att alla förstår och känner sig delaktiga. I klassrummet är du närvarande och tydlig, och tillsammans med din kollega i två-lärarskapet skapar du struktur, arbetsro och en undervisning som håller en jämn och hög kvalitet.
Du trivs med att arbeta nära andra, delar gärna med dig av erfarenheter och tar gemensamt ansvar för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. När arbetet är utmanande ger du inte upp, utan visar uthållighet och driv i det dagliga arbetet med eleverna.
Genom ett positivt och tydligt pedagogiskt ledarskap bygger du motivation och engagemang hos eleverna. Du är pålitlig, tar ansvar för både ditt eget och det gemensamma uppdraget och står stadigt i överenskommelser. Med god framförhållning planerar och organiserar du undervisningen tillsammans med kollega, med tydliga mål och en struktur som skapar trygghet för eleverna och arbetsro i klassrummet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tillträde sker efter överenskommelse, med önskemål om ett skyndsamt tillträde.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 28 februari
Kontakt: Rektor Jenny Sajjadi, 011-15 30 96
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Norrköpings Kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9714436