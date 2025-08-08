Erfaren landskapsarkitekt med inriktning stadsplanering
2025-08-08
Varje dag under hela året spelar exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, väg- och spårvägssträckor, broar, tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028.
Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/myportal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vi söker en erfaren landskapsarkitekt med inriktning stadsplanering för uppdrag av hög komplexitetsnivå. Som medarbetare hos oss kommer du tillsammans med engagerade kollegor arbeta för att Göteborg utvecklas till en nära, sammanhållen och robust stad. Arbetet sker i en sammanhållen stadsutvecklingsprocess för att säkerställa goda lösningar med hänsyn till funktion, kvalitet, hållbarhet och helhet.
Vi arbetar både i stora omvandlingsprojekt där nya stadsdelar tar form till mindre förtätningsprojekt för att nyttja stadens ytor bättre, i ytterstaden såväl som i centrala staden. I många fall är svaren inte är givna från början utan kräver ett utvecklande arbetssätt.
Som landskapsarkitekt arbetar du i en uppdragsledande roll med ett helhetsansvar för planering och gestaltning av allmän plats, såsom torg, gata, park och naturområde, i exploateringsprojektet. Arbetet utförs i nära samverkan med trafikplanerare på egna enheten, interna specialister på förvaltningen samt med representanter från Stadens andra stadsutvecklande förvaltningar. I arbetet ingår bland annat att medverka i tidigt skissarbete för att definiera uppdraget inför beställning av externa konsulter, att bidra med sakkompetens för offentliga rum och naturvärden vid PBL-prövning av projektförslag i detaljplan, samt att ta fram planeringsunderlag.
I arbetet ingår också att avropa och leda konsulter med uppdrag att ta fram genomförbara gestaltningsförslag inom ramen för en förslags- och/eller systemhandling. Arbetsuppgifter inkluderar att ta fram en kravställning vid beställning samt att bedöma konsulternas leverans och ekonomi. Som landskapsarkitekt följer du upp dina projekt gällande tid, kostnad och kvalitet.
I rollen ingår även ett ansvarsfullt och sömlöst överlämnade av projektet till nästa skede som är att projektera, upphandla och genomföra utbyggnad av allmän plats. Vid behov bistår landskapsarkitekten byggprojektledaren som gestaltningsansvarig under genomförandet. Kvalifikationer
Har du vilja och förmåga att skapa allmänna platser och se grönstrukturens roll (för människa, djur och klimat) ur ett brett samhällsbyggnadsperspektiv? Då kanske vi har ett jobb för dig!
Det är viktigt att du kan se till helheten och har Göteborgs Stads uppdrag i fokus. Din drivkraft är att få delta i processer som leder till en god gestaltad livsmiljö för stadens användare.
Vi vill att du har en landskapsarkitektexamen, LAR/MSA eller motsvarande. Du behöver även ha arbetat som landskapsarkitekt i minst 3 år med komplexa stadsmiljöer. Vi använder oss av digitala projektverktyg vilket kräver IT-kunskap. För framtagande av planeringsunderlag behöver du kunna tillämpa Adobeprogrammen såsom InDesign, Illustrator, Photoshop liksom ha grundläggande kunskaper i GIS och gärna QGis.
Det är meriterande med erfarenhet och goda kunskaper om landskapsfrågor kopplade till detaljplaneprocessen. Det är också meriterande om du arbetat mot/inom kommunal verksamhet.
Vi arbetar projektbaserat och över förvaltningsgränserna, vilket förutsätter att du är lyhörd och har lätt för att samarbeta, samt är kreativ och lösningsinriktad. Du trivs i en ledande roll där du får driva projekt framåt tillsammans med andra och har förmåga att balansera olika krav mot varandra och fatta beslut även om alla aspekter inte blir tillgodosedda fullt ut. Du har vana att driva flera uppdrag och projekt parallellt och har förmågan att planera och prioritera dina arbetsuppgifter både på kort och lång sikt.
Arbetet förutsätter att du har god kommunikativ förmåga och behärskar det svenska språket i tal och skrift. Du behöver vara ansvarstagande, självgående och strukturerad för att lyckas i denna roll.
Vi värnar teambaserade arbetssätt och samarbeten mellan enheter, delar erfarenheter och utvecklar verksamheten tillsammans. Det förutsätter att vi alla bidrar till att stötta och utveckla varandra.
Ansökningarna hanteras löpande vilket innebär att vi kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271571". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Exploateringsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Planering Allmän plats Norr
Amelie Sandow amelie.sandow@exploatering.goteborg.se 031-365 57 81 Jobbnummer
9451106