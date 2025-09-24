Erfaren lagermedarbetare till Rosersberg

Libera i Sverige AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-09-24


Uppdraget
Vi söker dig som arbetat med truckkörning tidigare men framförallt har god erfarenhet från system och kvalitet genom exempelvis returhantering, slutkontroll, specialgods, reservdelshantering eller liknande. Du kommer att arbeta hos vår kund med vanligt förekommande arbetsuppgifter, så som plock och pack men även kvalitetskontroll och fraktbokning kan förekomma.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Kvalitetskontrollera gods inför leverans
Registrering utgående gods i affärssystemet
Stämma av leverans mot följesedel
Stötta i leverans av utgående gods, interna trucktransporter, plock av order

Du har självklart inga problem att jobba fysiskt också. Arbetstiderna är förlagda under dagtid på vardagar.
Vem du är
Vi söker dig som är effektiv och noggrann med intresse för både praktiska och administrativa arbetsuppgifter. Du är pigg och trevlig och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare av olika avdelningar inom logistik. Truckkort A och B 1-4 är ett krav samt erfarenhet av truckkörning. Utöver det ser vi gärna att du har tidigare vana från administration i affärssystem, så som Monitor.
Denna tjänst ingår i Liberas uthyrningsverksamhet mot kund med möjlighet till övertagande hos kunden. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), http://www.libera.se

Arbetsplats
Libera

Kontakt
Jennifer Uddh Lövstrand
jennifer@libera.se

Jobbnummer
9523531

