Erfaren lagermedarbetare med truckkort

Nu söker vi dig som vill ha ett tryggt, långsiktigt jobb med utvecklingsmöjligheter!Publiceringsdatum2025-08-24Om tjänsten
Vi söker en driven och pålitlig lager medarbetare till vår kund i Nässjö. Under 2026 flyttar verksamheten till ett toppmodernt, nybyggt lager i Forserum och du kan få följa med på hela resan!
Du börjar med en visstidsanställning på 6 månader, med mycket goda chanser till tillsvidareanställning hos oss eller direkt hos kund.
Arbetstider: Måndag till fredag, kl. 07:00-16:00
Start: v35 alternativt v37 (rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan!)Arbetsuppgifter
I rollen som lagermedarbetare får du ett omväxlande arbete med både ansvar och rörelse. Du kommer att vara en viktig del av det dagliga flödet i lagret och arbeta med flera olika moment, bland annat:
• Truckkörning med plock, pack och påfyllning
• Godsmottagning, lossa containrar, inventera och sortera varor
• Arbete i Autostore-systemet, inlagring, plock och packning
Det är ett fysiskt aktivt jobb där din noggrannhet och ditt driv gör skillnad varje dag.
Vad vi söker
Vi söker dig som:
• Är nyfiken och vill utvecklas på sikt
• Har ett genuint intresse för att vara med på en spännande företags resa
• Vill bidra med energi, noggrannhet och samarbetsvilja
• Söker ett långsiktigt arbete där du får ta ansvar och växa med uppgifterna
Krav för tjänsten:
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Truckkort A + B
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete
• Erfarenhet av Autostore-system
• Körkort och tillgång till bil
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper - vi söker helt enkelt nästa stjärna till teamet!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Ersättning
