Erfaren lagermedarbetare med truckkort - Åstorp
2025-11-10
Om tjänsten
Vi söker nu dig som är en driven och ansvarsfull lagerarbetare!
I rollen krävs det att du är fysiskt stark, ordningsam och noggrann i ditt arbete. Kunden är ett ledande logistikföretag inom kyl- och frys-produkter i Åstorp. Arbetstiderna är förlagda 07:00-16:00 under måndag till fredag. Arbetet förekommer i kyl- och frysmiljö, det är därför väldigt viktigt att du klarar av att arbeta i kalla miljöer. Det är meriterande om du kört B5 men är inte ett krav. Det viktigaste är att du har ett driv och rätt inställning till arbete.
Vi söker just nu dig som vill arbeta på heltid. Du kommer vara en del av ett litet team som plockar med truck och sköter in- och utlastning. Du kommer jobba under en gruppledare som styr det dagliga arbetet. Du kommer vara en viktig spelare i kylen eller frysen och bidra till hela arbetsplatsens gemensamma flöde av varor. En stor del av arbetsplatsens varor är kött, både färskt och fryst. Du bör således inte ha några problem att hantera kött och blod eller vara i miljöer där detta förekommer. Passet är förlagt 07:00-16:00. Även lördagar och söndagar kan förekomma. Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Lasta och lossa lastbilar
Ankomstregistrera
Infackning
Orderplock med B5
Truckkörning med A-truck samt B3.
Slagning och upptining av kött
Profil & bakgrund
Som person tror vi att du är ansvarsfull och noggrann. Vi ser gärna att du har en god samarbetsförmåga och kan arbeta i ett högt tempo. Vi letar efter dig som är vänlig och ödmjuk samt är redo för en ny utmaning hos oss. Du kommer arbeta i ett team där alla spelare är lika viktiga. I övrigt anser vi att ett gott samarbete med rätt inställning är det viktigaste för att tillsammans nå de gemensamma målen!Kvalifikationer
Truckkort A1-4 och B1-4
Tidigare lagererfarenhet
Bil och körkort
Skicka in din ansökan redan idag! Tillsättning av tjänst sker omgående vid rätt person. Uppdraget är långsiktigt och kunden ser att du blir en del av deras företag över en lång tid framöver.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål. Du får själv ta del av resultatet och helt frivilligt att delge det med rekryterare. Mer information ges under processens gång. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Ansökan till tjänsten ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Om Boxflow
Boxflow grundades 2018 och har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Boxflow erbjuder tjänster inom Tredjepartslogistik, Consulting inom logistik samt uthyrning av personal inom logistik och industri. Boxflow har haft en stadig tillväxt sedan start och beräknas omsätta över 500 miljoner 2025 med fler än 1100 anställda. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://www.boxflow.com/ Arbetsplats
Boxflow Kontakt
Loretta loretta@boxflow.com Jobbnummer
9596296