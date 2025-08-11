Erfaren Lagerarbetare till nybyggt lager
2025-08-11
Gandalf Distribution växer och vi söker nu en erfaren och engagerad lagerarbetare till vårt nybyggda lager i Landvetter. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som ansvarar för bolagets godsflöden och förädlingsarbeten.
Vi söker dig som har:
Godkänd gymnasieutbildning
Högt eget driv och initiativförmåga
Minst två års erfarenhet av lagerarbete
God fysik
Avslutad gymnasieutbildning
Kunnande inom lagerutveckling
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av varierande lageruppgifter såsom:
Orderplock
Utleveranser och inleveranser
Inventering och kvalitetsarbeten
Utvecklig av arbetsmoment
Truckkörning
Arbetsledning
Vi ser gärna kvinnliga sökande för att uppnå en jämnare könsfördelning.
Skicka ansökan till jobb.logistik@gandalf.se
Skicka ansökan till jobb.logistik@gandalf.se. Ange "lagerarbetare" i subject/ämnesraden på mailet och bifoga betyg.
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: jobb.logistik@gandalf.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lagerarbetare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556536-9476)
Västra Björrödsvägen 2
)
438 39 LANDVETTER
För detta jobb krävs körkort.
Gandalf Distribution Jobbnummer
9453581