Erfaren L3-tekniker sökes för ett uppdrag i Tyskland
Vi söker en erfaren och självgående L3-tekniker till vår kund för ett uppdrag i Tyskland!Publiceringsdatum2025-08-07Om tjänsten
Du kommer att arbeta med bland annat installation och konfigurering av Windows- och Linuxbaserade hårdvarusystem, nödvändiga Middleware-komponenter samt RSDMS.
Du kommer även att arbeta med uppbyggnationen av server-stationer samt den interna mjukvaran. Hårdvaran är DELL och för serverplattformen kommer används Microsoft Windows samt Windows Defender. Utveckling och idrifttagning av backup- och återställningslösningar samt framtagning av systemdokumentation är också uppgifter som förekommer i denna tjänst.
Vem söker vi?
Vi söker dig som kan arbeta på ett strukturellt sätt vid problemlösning, kan arbeta team-orienterat samt har goda kommunikationsförmågor.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har följande:
Goda kunskaper om DELL-serverhårdvara
God förståelse inom Microsoft windows och Defender
Kunskaper i Dispel Zero Trust Engine och förståelse för Azure-molntjänster
Erfarenhet av strömförsörjning, anslutning till nätverksinfrastruktur samt montering av IT-systemenheter i 19''-rack
Erfarenhet inom installation och konfiguration av Windows- och Linuxbaserade hårdvarusystem, Middleware-komponenter, övervakningsverktyg samt RSDMS.
Utveckling och idrifttagning av backup- och återställningslösningar.
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens L3-tekniker i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: jobb@btp.se Arbetsgivarens referens
