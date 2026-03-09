Erfaren kvalitetsansvarig till ledande bolag inom ytbehandling!
2026-03-09
Vi söker en driven kvalitetsansvarig som vill vara med och forma framtidens kvalitetssäkringsarbete i en innovativ och dynamisk miljö. Här får du möjlighet att implementera ledande strategier och bidra till vår kunds fortsatta framgång.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som kvalitetsansvarig för affärsområdet Galvano hos vår kund får du en central nyckelroll med det övergripande ansvaret för att driva och utveckla verksamhetens kvalitetsarbete. Du säkerställer att processer och slutprodukter håller högsta klass och möter såväl strikta kundkrav som internationella standarder. Rollen är en dynamisk kombination av strategisk planering och operativ handling, där stort fokus ligger på förebyggande arbete och ständiga förbättringar. I nära samarbete med kvalitetstekniker, produktion och ledning fungerar du som en sammanhållande länk för att säkra högsta kvalitet i alla led. Tjänsten innebär inget personalansvar, men ger ett tydligt mandat att styra och samordna kvalitetsfrågorna inom hela affärsområdet. Detta är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta med stort inflytande i en tekniskt avancerad miljö hos en av Nordens främsta aktörer inom ytbehandling.
Du erbjuds ett omfattande helhetsansvar och ett starkt mandat att strategiskt driva kvalitetsagendan inom affärsområdet Galvano, där du har befogenhet att fatta avgörande beslut i med direkt påverkan på bolagets resultat. Du agerar expert och sammanhållande länk samt får forma en stark kvalitetskultur och utveckla morgondagens processer i nära samarbete med både ledning och produktion.Dina arbetsuppgifter
Rollen som kvalitetsansvarig är väldigt bred och kommer vara öppen för att formas utifrån dina kunskaper. Några exempel på arbetsuppgifter är nedan:
Övergripande ansvar för Galvano: Du äger och vidareutvecklar affärsområdets kvalitetsarbete, sätter mål och ser till att dessa efterlevs och ständigt förbättras
Driva förbättring och rotorsaksanalyser: Du leder systematiska utredningar och driver proaktiva förbättringsprojekt för att minska kassationer och reklamationer
Stöd till produktion och teknik: Du fungerar som ett operativt stöd i vardagen genom att säkerställa mätmetoder, kontrollplaner och tydliga kvalitetskrav direkt i verksamheten.
Extern kontakt och revision: Du är bolagets primära kontaktperson i kvalitetsfrågor gentemot kunder och leverantörer
Kulturbyggande och rådgivning: Du utbildar organisationen och agerar rådgivande stöd till ledare för att bygga en stark kultur där kvalitet är en integrerad del av allas ansvar
Vi söker dig som
Har eftergymnasial utbildning inom relevant område
Har minst 3 års arbetslivserfarenhet inom tillverkande industri
Har mycket goda kommunikativa egenskaper
Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Har b-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att leda kvalitetsprojekt
Kunskap om Six Sigma eller Lean-principer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: Hjälpsam, socialt självsäker, ordningsam, förändringsbenägen och ansvarstagande.
