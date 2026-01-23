Erfaren kundstödsmedarbetare sökes till Nordlo Jönköping
Vi på Nordlo Jönköping blir större och söker efter dig som tillsammans med oss vill vara med och leverera helhetslösningar inom IT-infrastruktur till våra kunder.
Vi söker nu en serviceinriktad 1st line medarbetare till vårt kundstödsteam.
Om rollen
I rollen som kundstödsmedarbetare kommer du att vara första kontaktpunkt för våra kunder och en viktig uppgift är att värna om att användarna får en positiv upplevelse genom ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Du kommer att spela en avgörande roll i att hjälpa användare med tekniska problem och säkerställa att de får snabb och professionell support. Genom varierande arbetsuppgifter och olika kundmiljöer har du goda möjligheter att lära dig mycket nytt, men också stärka och utveckla din befintliga kompetens. Du kommer tillhöra vårt kundstödsteamteam i Jönköping där du tillsammans med ett 10-tal kollegor arbetar med att:
- Hantera och lösa inkommande ärenden via telefon, mail och system
- Ge teknisk support och felsökning för våra användare
- Eskalera mer komplexa ärenden till 2nd line support eller konsult
- Dokumentera och följa upp ärenden i vårt ärendehanteringssystem
Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett stort intresse för IT. Vi lägger stor vikt på personligheten, det är av yttersta vikt att du är kommunikativ, pedagogisk, lösningsorienterad och ansvarsfull. Du behöver tycka om att jobba med felsökning, teknik och människor. Du behöver behärska svenska och engelska flytande i tal och skrift.
Utöver detta bör du även ha:
- Flerårig erfarenhet av IT-support eller kundtjänst
- Relevant utbildning Goda IT-kunskaper
- Lätt för att uttrycka dig korrekt och pedagogiskt i skrift och tal
- Förmåga att arbeta självständigt och i team
- Ett intresse av att utvecklas och lära dig nya saker
- Erfarenhet av Microsoft 365, Azure/Entra Erfarenhet av Active Directory / Windows Server
- Erfarenhet av Windows OS
Erfarenhet inom följande är meriterande:
- ITIL
- Nätverksteknik
- Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem
Vi erbjuder
- Ett spännande och utvecklande arbete
- Möjlighet till vidareutbildning och karriärutveckling
- En arbetsplats med fokus på trivsel, samarbete och med en mycket hög medarbetar och kundnöjdhet
- En god balans mellan arbetstid och fritid
- En stor delaktighet och möjlighet att påverka
- Ett lyhört och närvarande ledarskap
Om Nordlo
Nordlo har över 1000 medarbetare på mer än 40 orter i Sverige och Norge, omsättningen uppgick år 2025 till 2,5 miljarder SEK.
Nordlo byggs av entreprenörer och självständiga enheter som driver och beslutar om sin affär samtidigt som man har tillgång till koncernens samlade kompetens, affärsvolym, rikstäckande leveransförmåga och partnersamarbeten, något som ger Nordlo stora konkurrensfördelar och medarbetarna en stimulerande verksamhet att arbeta i.
Mångfald och inkludering
Nordlo strävar efter att skapa en inkluderade arbetsplats med branschens mest engagerade medarbetare. För oss är mångfald och inkludering avgörande för att driva innovation och tillväxt. Vi arbetar aktivt för att attrahera talanger med olika bakgrunder och skapa möjligheter för våra medarbetare att växa.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna nordlo.com där du kan läsa mer om vår verksamhet och våra medarbetare.
Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
