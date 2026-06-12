Erfaren Kundservicemedarbetare som är redo för nästa steg
OIO Väst AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-12
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Varför är detta rätt steg för dig?Du får arbeta med mer avancerade kundärenden och utveckla din problemlösningsförmåga.
Du blir en del av ett stabilt företag med globalt fotavtryck, som samtidigt satsar på innovation och förändring.
Du får möjlighet att utveckla din tekniska kompetens, bland annat genom arbete i Salesforce och andra affärssystem.
Vår kund är beredd att vänta på rätt person - vi tar hänsyn till din uppsägningstid.
Om rollen
Som kundservicemedarbetare är du företagets första kontaktpunkt mot företagskunder och ansvarar för att skapa en positiv kundupplevelse. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Besvara frågor via telefon och mejl kring värdetransporter, leveranser och beställningar.
Hantera och administrera ärenden i Salesforce.
Samarbeta med interna avdelningar för att lösa kundärenden.
Representera företaget med hög servicekänsla och professionalism.
Vi söker dig somJobbar med kundservice idag - med telefon, mejl och/eller chatt som verktyg i tjänsten.
Har minst 2 års erfarenhet av kundservice.
Är van vid att arbeta med Office-paketet, särskilt Excel.
Har en fullständig gymnasieexamen.
Behärskar svenska och engelska flytande, i tal och skrift.
Trivs med att arbeta 100% på plats i Rotebro tillsammans med ditt team.
Meriterande: Erfarenhet av Salesforce, IFS eller liknande system.
Personliga egenskaper: Du är kommunikativ, serviceinriktad och trivs i en roll med högt tempo där telefonen är ditt främsta verktyg.
Om arbetsplatsen
Företaget är en marknadsledande aktör inom kontanthantering och värdetransporter med ett globalt fotavtryck. Deras huvudkontor är beläget i Rotebro och erbjuder en modern och trivsam arbetsmiljö i ljusa, nyrenoverade lokaler nära pendeltågsstationen. Pendlingsmöjligheterna från både Stockholm och Uppsala är utmärkta. För dig som kör bil erbjuds det gratis parkering samt möjlighet att ladda elbil utan kostnad.
Här arbetar du tillsammans med cirka 80 kollegor på huvudkontoret, där cirka 25 av dem tillhör kundserviceteamet. Miljön präglas av en social och välkomnande atmosfär med stort fokus på samarbete och trivsel. Förutom ett välutrustat gym erbjuds olika gemensamma aktiviteter som bidrar till en stark teamkänsla.
Företaget är känt för sin stabilitet och långsiktiga vision samtidigt som det präglas av en dynamisk utveckling och ständig förändring. Denna unika kombination gör det till en attraktiv arbetsgivare för dig som söker möjligheter att växa och utvecklas i en trygg och professionell miljö.
Om anställningenOmfattning: Heltid 40h/vecka.
Anställningsform: Förmånligt konsultavtal via OIO
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Arbetstid: Kontorstider enligt schema, helgfria vardagar.
Placering: 100% fysiskt på plats i Rotebro, norr om Stockholm city.
Förmåner: Konsultavtal med fast månadslön, friskvårdsbidrag, förskottssemester och pension.
En gedigen bakgrundskontroll kommer att utföras inför möjligheten till detta uppdrag.
Redo att ta nästa steg? Skicka din ansökan redan idag! Urval sker löpande.Kontaktperson: Anna Edlund (anna.edlund@oio.se
)
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Kontakt
Rekryterare
Anna Edlund anna.edlund@oio.se Jobbnummer
9961683