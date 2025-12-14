Erfaren Kredithandläggare till Avizion Finans - Malmö
M.R Partner AB / Bankjobb / Malmö Visa alla bankjobb i Malmö
2025-12-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos M.R Partner AB i Malmö
, Lund
, Varberg
, Kungsbacka
, Borås
eller i hela Sverige
Om Avizion Finans Avizion Finans är ett av Sveriges snabbast växande finansbolag, specialiserat på företagsfinansiering, inkasso och redovisning. Sedan starten 2019 har vi haft en stark tillväxtresa och fortsätter expandera. Nu söker vi en erfaren Kredithandläggare till vårt team i Malmö.
Vi är idag cirka 30 medarbetare med huvudkontor i Göteborg och kontor i Malmö, Stockholm och Jönköping. På Malmökontoret är vi sex kollegor, varav 2-3 arbetar som kredithandläggare.
Om rollen Som Kredithandläggare hos oss arbetar du med hela kreditprocessen - från analys och beslut till uppföljning och kundkontakt. Du har en central roll där du samarbetar nära säljare och administration. Kort sagt - du blir en nyckelperson i flödet och en viktig del av vår fortsatta tillväxt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Analysera nya kunders ekonomi samt deras slutkunders betalningsförmåga
Bevilja krediter i enlighet med interna riktlinjer
Följa upp befintliga krediter och hantera påminnelser vid behov
Arbeta med in- och utbetalningar i vårt finanssystem
Delta i onboarding av nya kunder och säkerställa en smidig start
Ta fram statistik och rapporter
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av kredithandläggning eller liknande arbetsuppgifter och trivs i en roll där du får ta ansvar och fatta egna beslut. Du har god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska, och uppskattar nära kontakt med kunder och kollegor.
Du är dessutom en person som:
Är noggrann, analytisk och nyfiken
Har lätt för att samarbeta och bidra till en positiv teamkänsla
Vill utvecklas inom finans och bli en del av ett företag med stark framtidstro
Varför välja Avizion Finans?
Ett av Sveriges mest snabbväxande finansbolag
En företagskultur som uppmuntrar ansvar, initiativ och utveckling
Trevliga lokaler i centrala Malmö
Gedigen introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
Fantastiska kollegor och stark laganda
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Ansökan I denna rekrytering samarbetar Avizion Finans med M-R Partner AB. Har du frågor om tjänsten? Kontakta rekryteringsansvarig John Rembeck på 0730-46 31 21 eller john@mrpartner.se
.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare M.R Partner AB
(org.nr 559194-2114), http://www.mrpartner.se Arbetsplats
M-R Partner Kontakt
John Rembeck john@mrpartner.se 0730-463121 Jobbnummer
9643336