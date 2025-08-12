Erfaren kravledare för långsiktigt konsultuppdrag!
Job Solution Sweden Consulting AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2025-08-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en driven och noggrann kravledare till ett långsiktigt konsultuppdrag hos en ledande aktör inom försvars- och flygindustrin. Rollen innebär en central funktion i arbetet med kravhantering och verifieringsrapportering - både internt och gentemot kunder och den militära flyginspektionen.
Om uppdraget
Som kravledare blir du en nyckelperson i teamet som ansvarar för att säkerställa tydliga och välförankrade krav genom hela utvecklingsprocessen. Du arbetar nära produktledningen och tillsammans med dina kollegor i kravgruppen, där ni gemensamt hanterar och utvecklar processer för kravuppföljning och rapportering.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Kravhantering i databasmiljö
Framtagning och uppdatering av kravspecifikationer
Hantering av verifieringsinformation för produkt-, luftvärdighets- och kontraktskrav
Utveckling av metoder för intern och extern verifieringsrapportering
Stöd till organisationen i kravrelaterade frågor
Kommunikation med kunder och myndigheter
I rollen ingår även att bidra till metodutveckling inom kravhantering och kravuppfyllelse, samt att aktivt delta i att skapa ett positivt och stödjande arbetsklimat i gruppen.Publiceringsdatum2025-08-12Profil
Vi söker dig som är analytisk, drivande och lösningsorienterad, med förmåga att skapa struktur samtidigt som du kan vara flexibel vid förändrade förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga och kan bygga starka relationer både internt och externt.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska och engelska
Förmåga att kommunicera tydligt i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av systemutvecklingsarbete
Erfarenhet av databaser, exempelvis IBM DOORS eller liknande
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9454001