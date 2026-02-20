Erfaren kravanalytiker till projektkontor i Stockholm
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-20Beskrivning
Vi söker en erfaren och driven konsult som vill stärka upp ett projektkontor i en större organisation med verksamhet i Stockholm. Uppdraget innebär att arbeta nära flera parallella projekt där du har en central roll i att förstå, strukturera och dokumentera affärsbehov. Du säkerställer att lösningar möter verksamhetens krav och fungerar som en viktig länk mellan affär och IT. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor och som vill bidra med både struktur och affärsförståelse.Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att planera och driva kravarbetet i nära samarbete med projektledare. Du samlar in, analyserar och dokumenterar affärskrav från olika intressenter och omsätter dessa till tydliga krav- och funktionsspecifikationer. Du leder workshops och möten för att identifiera, klargöra och prioritera behov samt säkerställer att kraven är förankrade i verksamheten. Vidare samarbetar du med utvecklingsteam och arkitekter för att säkerställa att lösningarna uppfyller definierade affärsmål. Du deltar även i test och validering för att säkerställa att leveranserna motsvarar uppsatta krav. Arbetet omfattar både nyutveckling av applikationer och kravställning vid integration av SaaS-lösningar.Kvalifikationer
Erfarenhet av kravhantering och processanalys
Förståelse för både tekniska och affärsmässiga perspektiv
Erfarenhet av att ta fram nya applikationer samt kravställa för integration av SaaS-lösningar
Stark förståelse för affärsprocesser och förmåga att översätta dessa till utvecklingsbara krav
Erfarenhet av agila metoder och verktyg såsom Azure DevOps
God kommunikativ förmåga och vana att arbeta strukturerat i tvärfunktionella team
Flytande kunskaper i svenska och engelska
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet från revisionsbranschenAnställningsvillkor
Plats: Stockholm (centralt)
Distansarbete: Hybrid, med önskemål om närvaro på kontoret i centrala Stockholm så mycket som möjligt
Omfattning: Heltid, 100 %
Uppdragsperiod: 9 månader initialt
Start: Så snart som möjligt
Om du är redo att ta dig an en roll inom Kravanalytiker och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7272602-1854467". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9755767