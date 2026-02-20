Erfaren kravanalytiker till projektkontor i Stockholm

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Stockholm
2026-02-20


Publiceringsdatum
2026-02-20

Beskrivning
Vi söker en erfaren och driven konsult som vill stärka upp ett projektkontor i en större organisation med verksamhet i Stockholm. Uppdraget innebär att arbeta nära flera parallella projekt där du har en central roll i att förstå, strukturera och dokumentera affärsbehov. Du säkerställer att lösningar möter verksamhetens krav och fungerar som en viktig länk mellan affär och IT. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor och som vill bidra med både struktur och affärsförståelse.

Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att planera och driva kravarbetet i nära samarbete med projektledare. Du samlar in, analyserar och dokumenterar affärskrav från olika intressenter och omsätter dessa till tydliga krav- och funktionsspecifikationer. Du leder workshops och möten för att identifiera, klargöra och prioritera behov samt säkerställer att kraven är förankrade i verksamheten. Vidare samarbetar du med utvecklingsteam och arkitekter för att säkerställa att lösningarna uppfyller definierade affärsmål. Du deltar även i test och validering för att säkerställa att leveranserna motsvarar uppsatta krav. Arbetet omfattar både nyutveckling av applikationer och kravställning vid integration av SaaS-lösningar.

Kvalifikationer
Erfarenhet av kravhantering och processanalys

Förståelse för både tekniska och affärsmässiga perspektiv

Erfarenhet av att ta fram nya applikationer samt kravställa för integration av SaaS-lösningar

Stark förståelse för affärsprocesser och förmåga att översätta dessa till utvecklingsbara krav

Erfarenhet av agila metoder och verktyg såsom Azure DevOps

God kommunikativ förmåga och vana att arbeta strukturerat i tvärfunktionella team

Flytande kunskaper i svenska och engelska

Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet från revisionsbranschen

Anställningsvillkor
Plats: Stockholm (centralt)

Distansarbete: Hybrid, med önskemål om närvaro på kontoret i centrala Stockholm så mycket som möjligt

Omfattning: Heltid, 100 %

Uppdragsperiod: 9 månader initialt

Start: Så snart som möjligt

Om du är redo att ta dig an en roll inom Kravanalytiker och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7272602-1854467".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Stockholms Centralstation (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9755767

