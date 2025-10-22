Erfaren kranförare med erfarenhet av betong

Swegjut AB / Maskinförarjobb / Uppsala
2025-10-22


Visa alla maskinförarjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Swegjut AB i Uppsala, Håbo eller i hela Sverige

Vi söker nu en specialiserad och erfaren kranförare/grävmaskinist. Som kranförare hos oss kommer dina arbetsuppgifter variera och vi söker därför dig som är bred i din kompetens. Arbetet bedrivs såväl självständigt som del av större arbetslag.
Du som söker har flerårig erfarenhet inom följande områden: Grävmaskinerarenhet, kranförarutbildning, ritningsläsning samt allmänt förekommande arbetsuppgifter inom betongarbete. Vidare så är du självgående, har en positiv inställning, tar ansvar för utfört arbete och är en lagspelare.
Språkkrav är Engelska. Svenska är meritgivande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: Fredrik@swegjut.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Swegjut AB (org.nr 556892-2255), https://swegjut.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9570038

Prenumerera på jobb från Swegjut AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Swegjut AB: