Erfaren kranförare med erfarenhet av betong
Swegjut AB / Maskinförarjobb / Uppsala Visa alla maskinförarjobb i Uppsala
2025-10-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swegjut AB i Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker nu en specialiserad och erfaren kranförare/grävmaskinist. Som kranförare hos oss kommer dina arbetsuppgifter variera och vi söker därför dig som är bred i din kompetens. Arbetet bedrivs såväl självständigt som del av större arbetslag.
Du som söker har flerårig erfarenhet inom följande områden: Grävmaskinerarenhet, kranförarutbildning, ritningsläsning samt allmänt förekommande arbetsuppgifter inom betongarbete. Vidare så är du självgående, har en positiv inställning, tar ansvar för utfört arbete och är en lagspelare.
Språkkrav är Engelska. Svenska är meritgivande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: Fredrik@swegjut.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swegjut AB
(org.nr 556892-2255), https://swegjut.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9570038