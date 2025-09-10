Erfaren Koordinator med fokus på kontorsservice till Göteborg/Varberg!
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Varberg Visa alla administratörsjobb i Varberg
2025-09-10
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
, Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du ta ansvar för att vardagen på arbetsplatsen fungerar smidigt och professionellt? Vi söker nu en engagerad Koordinator som vill vara spindeln i nätet när det gäller kontorsservicetjänster.
Dina arbetsuppgifter
Samordna och kvalitetssäkra tjänster som lokalvård, kaffe, frukt och kontorsmaterial
Ha kontinuerlig kontakt med både interna kunder och externa leverantörer
Hantera inkommande ärenden och felanmälningar
Sköta beställningar, fakturahantering och budgetuppföljning
Vara informationsansvarig gentemot kunder och leverantörer
Driva flytt- och utvecklingsprojekt som projektledare
Din profil
Vi tror att du har:
Några års erfarenhet av administration och koordinering
En eftergymnasial utbildning inom relevant område
Förmåga att hålla många bollar i luften och samtidigt vara noggrann
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Meriterande om du har arbetat med fakturor, budgetuppföljning eller ekonomiadministration
Stort plus om du har arbetat inom offentlig sektor tidigare i en liknande roll.
Plats & omfattning
Arbetsort: Göteborg/Varberg, med placering i Ringhalsområdet
Heltid, 40 timmar/vecka
Uppdragsperiod: 22 september 2025 - 31 januari 2026
Varför du ska söka
Detta är en möjlighet för dig som gillar ordning och struktur, men också vill bidra med energi och lösningsfokus i en varierad vardag. Här får du ansvar, frihet och möjlighet att påverka hur serviceupplevelsen utvecklas.
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag 15 september.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517) Arbetsplats
Sway Sourcing Kontakt
Adina Brokvist adina@swaysourcing.com 0737012904 Jobbnummer
9502786