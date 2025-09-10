Erfaren Koordinator med fokus på kontorsservice till Göteborg/Varberg!

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Varberg
2025-09-10


Vill du ta ansvar för att vardagen på arbetsplatsen fungerar smidigt och professionellt? Vi söker nu en engagerad Koordinator som vill vara spindeln i nätet när det gäller kontorsservicetjänster.
Dina arbetsuppgifter
Samordna och kvalitetssäkra tjänster som lokalvård, kaffe, frukt och kontorsmaterial


Ha kontinuerlig kontakt med både interna kunder och externa leverantörer


Hantera inkommande ärenden och felanmälningar


Sköta beställningar, fakturahantering och budgetuppföljning


Vara informationsansvarig gentemot kunder och leverantörer


Driva flytt- och utvecklingsprojekt som projektledare

Din profil
Vi tror att du har:

Några års erfarenhet av administration och koordinering


En eftergymnasial utbildning inom relevant område


Förmåga att hålla många bollar i luften och samtidigt vara noggrann


God samarbetsförmåga och servicekänsla


Meriterande om du har arbetat med fakturor, budgetuppföljning eller ekonomiadministration


Stort plus om du har arbetat inom offentlig sektor tidigare i en liknande roll.

Plats & omfattning
Arbetsort: Göteborg/Varberg, med placering i Ringhalsområdet


Heltid, 40 timmar/vecka


Uppdragsperiod: 22 september 2025 - 31 januari 2026

Varför du ska söka
Detta är en möjlighet för dig som gillar ordning och struktur, men också vill bidra med energi och lösningsfokus i en varierad vardag. Här får du ansvar, frihet och möjlighet att påverka hur serviceupplevelsen utvecklas.
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag 15 september.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Adina Brokvist
adina@swaysourcing.com
0737012904

Jobbnummer
9502786

