Erfaren konsult | Savings & Asset Management Advisory | Stockholm
Ernst & Young Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-08
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Möjligheten
Vill du vara med och forma hur morgondagens sparandeerbjudanden och finansiella tjänster utvecklas?
Inom Financial Services Business Consulting i Stockholm arbetar vi nära banker och kapitalförvaltare för att utveckla affären inom Savings & Asset Management Advisory – från strategi till genomförande. Vi stöttar våra kunder i att stärka sina erbjudanden, utveckla sälj- och distributionsförmågor och möta förändrade kundbehov.
Vi söker nu en erfaren konsult med tydligt affärsdriv, branscherfarenhet och förmåga att omsätta strategi till konkreta resultat.
Ansvarsområden
Leda utveckling av strategier, affärsmodeller och erbjudanden inom Savings & Asset Management
Driva transformationsinitiativ från analys till implementering i sparande- och investeringsaffären
Utveckla sälj- och distributionsförmågor, inklusive arbete mot premium- och rådgivningssegment
Bidra till innovation och vidareutveckling av erbjudanden utifrån kund- och marknadsbehov
Identifiera affärsmöjligheter hos befintliga och nya kunder, och driva tillväxt i enlighet med definierade målsättningar
Leda och driva transformationsprojekt där AI appliceras
Kvalifikationer
5–10 års erfarenhet inom finanssektorn, med fokus på Savings & Asset Management eller private banking, samt konsulterfarenhet. Erfarenhet från konsultrollen är ett krav
Erfarenhet av att arbeta i transformationsprojekt
Stark förmåga att bygga och underhålla relationer med kunder och medarbetare
Stark förmåga att koppla kundinsikt till affärsresultat
Akademisk examen från universitet eller högskola
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Praktisk erfarenhet från sparande- eller kapitalförvaltningsverksamhet
Internationell erfarenhet
Vem är du?
Du är affärsdriven, framåtblickande och trygg i konsultrollen. Du har ett starkt intresse för sparandeaffären och motiveras av att utveckla erbjudanden, driva förändring och skapa resultat tillsammans med kund.
Vad vi erbjuder
Du blir en del av ett högpresterande team med stark sammanhållning och höga ambitioner. Vi är stolta över vår kultur, där skickliga och engagerade kollegor samarbetar nära, delar med sig av sin kunskap och hjälper varandra att lyckas, samtidigt som vi drivs av en gemensam ambition att skapa värde för våra kunder. Detta återspeglas också i de mycket starka resultaten från vår interna medarbetarundersökning. Här får du möjlighet att vara med och vidareutveckla vårt erbjudande inom Savings & Asset Management Advisory och arbeta nära ledande aktörer i branschen.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen att söka tjänsten! Sista ansökningsdag söndag 16 augusti. Vi planerar att påbörja intervjuer i slutet av augusti.
Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Fredrik Gunnarsson på fredrik.gunnarsson@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young Aktiebolag
(org.nr 556053-5873)
Hamngatan 26 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Ernst & Young AB Jobbnummer
9997391